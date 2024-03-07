Допустили с третьей попытки: Израиль примет участие в Евровидении-2024

После долгих обсуждений и оценок Израиль примет участие на Евровидении-2024. Представительница страны Эден Голан совсем скоро представит конкурсную песню.

Европейский вещательный союз (EBU) разрешил Израилю принять участие в Евровидении-2024 с обновленной песней Hurricane. Об этом сообщают израильские медиа со ссылкой на чиновников Министерства иностранных дел.

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Ранее Израиль согласился изменить текст песни, чтобы избежать дисквалификации. Телерадиокомпания пошла на это решение по просьбе президента. По его мнению, страна должна звучать на каждой мировой площадке.

Обновленная композиция удовлетворила EBU, поэтому уже в мае Эден Голан представит свою страну на Евровидении. Скоро песня Hurricane выйдет на музыкальных платформах.

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