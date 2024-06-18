Давно не встречался, – Иво Бобул рассказал об отношениях с младшим сыном и тремя внуками

Украинский артист Иво Бобул приоткрыл завесу личной жизни. Он рассказал, что имеет трех внуков, которым помогает и присылает подарки.

Певец Иво Бобул рассказал об отношениях с младшим сыном. По его словам, у 19-летнего Данила нет звездной болезни из-за популярности отца.

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Он пришел на один из моих самых мощных концертов в Украине. И я видел его глаза, как воспринял это все народ. Думаю, после этого к нему пришло какое-то осознание. Хотя он никогда не прикрывается тем, что он сын известного певца,

– рассказал Иво Бобул.

Артист также признался, что имеет трех внуков. Он их поддерживает и старается навещать.

"У меня трое внуков. Должен приехать к ним, давно не встречался. Я им подарки дарю и помогаю деньгами", – отметил исполнитель.



Иво Бобул с семьей / Скриншот из видео

Иво Бобул редко делится деталями личной жизни и подробностями жизни его семьи. По его мнению, счастье любит тишину.

"Не буду говорить обо всех, но у некоторых людей очень плохие глаза. Это твое личное – прячь!" – считает артист.

Что известно о личной жизни Иво Бобула