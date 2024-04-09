Актриса Иванна Сахно, которая живет в США, заговорила о переезде в Украину
Источник:УП
Всемирно известная украинская актриса Иванна Сахно в 13 лет из Киева переехала в США, где строит свою карьеру. В то же время она честно призналась, планирует ли вернуться жить на родину.
Актриса недавно посетила Киев, где живут ее родители. По словам Иванны, она была очень рада снова вернуться в родной край.
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Планирует ли Сахно жить в Украине
Иванна заверила, что очень хочет иметь собственную квартиру в столице. К тому же актриса вспомнила и о доме своего детства, куда любит возвращаться. Однако, из-за постоянной работы в США, она может себе позволить приезжать в Украину только в свободное время.
Сто процентов я бы хотела, когда у меня есть свободное время, быть в Украине. И у меня также существует жизнь за рубежом. Я уже более 13 лет нахожусь в Америке, и моя работа преимущественно там. Но в Украине я бы очень хотела иметь свой дом. До сих пор есть дом моего детства, квартира, где я выросла, на Минской. Наша семья там живет и это мой дом, куда я приезжаю. И детская комната моя там есть. Но как взрослая Иванка я бы хотела иметь свою квартиру в Киеве,
– сообщила она.
Интервью Иванны Сахно: смотрите видео онлайн
Что известно об Иванне Сахно
- Девушка в возрасте 13 лет переехала из Киева в Ванкувер для обучения. Во время одного из актерских мастер-классов будущая звезда познакомилась с кастинг-директорами, которые ранее открыли таких звезд, как Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс и Эмма Уотсон. Именно тогда начался ее путь в мировом кино.
- Настоящая популярность пришла к ней после работы в "Звездных войнах". В 2021 году стало известно, что Иванна Сахно получила роль в спин-оффе "Мандалорца" под названием "Асока".
- Также актриса сотрудничает со многими известными мировыми брендами и артистами. Кроме того, у Иванны был заключен договор со стриминговой платформой Netflix. Правда, недавно Сахно сообщила, что разорвала контракт из-за роли "русской", которую ей предлагали. Этим актриса в очередной раз подтвердила свою активную и сознательную проукраинскую позицию.
- С 2014 года Иванна Сахно выступает с активной поддержкой Украины. В 2015 году на красной дорожке Каннского кинофестиваля она появилась с табличкой с надписями #FreeSavchenko, #FreeSentcov в знак поддержки украинских политзаключенных.
- Начиная с начала полномасштабного вторжения России, Иванна активно участвует в митингах в поддержку Украины и сотрудничает с украинскими благотворительными организациями.