Актриса Иванна Сахно, которая живет в США, заговорила о переезде в Украину

Всемирно известная украинская актриса Иванна Сахно в 13 лет из Киева переехала в США, где строит свою карьеру. В то же время она честно призналась, планирует ли вернуться жить на родину.

Актриса недавно посетила Киев, где живут ее родители. По словам Иванны, она была очень рада снова вернуться в родной край.

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Планирует ли Сахно жить в Украине

Иванна заверила, что очень хочет иметь собственную квартиру в столице. К тому же актриса вспомнила и о доме своего детства, куда любит возвращаться. Однако, из-за постоянной работы в США, она может себе позволить приезжать в Украину только в свободное время.

Сто процентов я бы хотела, когда у меня есть свободное время, быть в Украине. И у меня также существует жизнь за рубежом. Я уже более 13 лет нахожусь в Америке, и моя работа преимущественно там. Но в Украине я бы очень хотела иметь свой дом. До сих пор есть дом моего детства, квартира, где я выросла, на Минской. Наша семья там живет и это мой дом, куда я приезжаю. И детская комната моя там есть. Но как взрослая Иванка я бы хотела иметь свою квартиру в Киеве,

– сообщила она.

Интервью Иванны Сахно: смотрите видео онлайн

Что известно об Иванне Сахно