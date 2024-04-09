Акторка нещодавно відвідала Київ, де живуть її батьки. За словами Іванни, вона була дуже рада знову повернутися у рідний край.

Вас може зацікавити Зараз все інакше, – Санта Дімопулос вперше за тривалий період повернулася до України

Чи планує Сахно жити в Україні

Іванна запевнила, що дуже хоче мати власну квартиру в столиці. До того ж акторка згадала і про дім свого дитинства, куди любить повертатися. Однак, через постійну роботу в США, вона може собі дозволити приїздити до України лише у вільний час.

Сто відсотків я б хотіла, коли в мене є вільний час, бути в Україні. І в мене також існує життя за кордоном. Я вже понад 13 років перебуваю в Америці, і моя робота переважно там. Але в Україні я б дуже хотіла мати свій дім. Досі є дім мого дитинства, квартира, де я виросла, на Мінській. Наша сім'я там живе і це мій дім, куди я приїжджаю. І дитяча кімната моя там є. Але як доросла Іванка я б хотіла мати свою квартиру в Києві,

– повідомила вона.

Інтерв'ю Іванни Сахно: дивіться відео онлайн

Що відомо про Іванну Сахно