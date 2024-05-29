Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой: нежное фото новорожденного ребенка
Источник:Иванна Онуфрийчук
29 мая телеведущая Иванна Онуфрийчук и ее муж Алмаз впервые стали родителями. У супругов родился сын.
Пара сообщила пол ребенка совсем недавно. Это произошло 14 мая на гендер-пати, которое устроили звезды.
Интересно Злата Огневич неожиданно показалась с кольцом на безымянном пальце: фото ценного украшения
Иванна опубликовала серию фотографий. На некоторых из них можно увидеть новорожденного ребенка и его маленькие ручки. В то же время на другом кадре появилась сама Онуфрийчук. Телеведущая лежит в роддоме и держит в руках своего сына. Женщина выглядит счастливой на всех фото.
К тому же на последнем кадре Иванна предстала еще беременной. Звезда надела легкое нежное платье голубого цвета и держит свой живот.
Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь,
– написала ведущая.
Что известно о материнстве Онуфрийчук
- Телеведущая и основательница благотворительного фонда с ответственностью подошла к планированию беременности. Для нее был важен официальный брак, отказ от вредных привычек и забота о своем здоровье. 10 апреля Иванна Онуфрийчук впервые призналась поклонникам о том, что станет мамой впервые.
- Муж Иванны Онуфрийчук родом из Казахстана, поэтому у них интернациональная семья. Но для женщины важно, чтобы ребенок знал о своих украинских корнях. Она планирует обучать его украинскому языку и передавать традиции.
- Иванна Онуфрийчук планировала рожать в Швейцарии, где сейчас и проживает. По желанию, в одной из клиник можно рожать в ванной. Также звезда планирует партнерские роды – чтобы на встрече с первенцем был и ее муж.