"Первый месяц Адамчика": Иванна Онуфрийчук растрогала новыми фото маленького сына
Источник:Иванна Онуфрийчук
Уже прошел месяц с момента появления первого ребенка ведущей Иванны Онуфрийчук на свет. Звезда решила рассказать, что почувствовала за последние 30 дней в новой для себя роли мамы.
К тому же телеведущая очаровала поклонников фото и видео сына Адама. Сеть в восторге от звездной мамочки и ее мальчика.
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На одном из кадров Адам, в белом наряде, лежит на кровати вместе с большим плюшевым мишкой. Рядом с сыном Иванны виднеется деревянная дощечка, на которой написано имя ребенка.
В то же время на других фотографиях Онуфрийчук держит мальчика на руках, пока тот спит, и показала первую прогулку с ним после родов. Более того, она растрогала поклонников чувственными видео Адама.
Первый месяц Адамчика и мой в роли мамы. Сказать, что это совсем другое, новое для нас и для меня лично – не сказать ничего. Каким этот месяц был? Насыщенным!
– призналась Иванна.
Оказывается, ведущая после возвращения из роддома не знала, что ей стоит делать дальше. К моменту рождения ребенка она готовилась, читая определенную информацию, и даже не задумывалась о том, что будет ждать ее дальше. По словам Онуфрийчук, свой ребенок – это совсем другое.
Быть родителями – однозначно тяжелый труд и теперь я совсем по-другому отношусь к матерям. Теперь и я в лагере тех, кто говорит, что всем мамам нужно ставить памятник при жизни. Но, кроме трудностей, весь этот месяц я жила с мыслью: как мы вообще раньше были без сыночка? Это такая неописуемая любовь!
– заверила ведущая.
Что известно о материнстве Онуфрийчук
- Иванна и ее муж Алмаз серьезно подошли к планированию беременности. Они решили уделить внимание своему здоровью.
- Уже весной этого года ведущая поделилась, что скоро впервые станет мамой.
- 29 мая, в Швейцарии, ведущая родила первенца. Мальчика назвали Адамом. Малыш будет перенимать языки, традиции и религии обоих родителей.
- По словам Иванны, схватки не прошли без боли. Был момент, когда она думала, что потеряет сознание.