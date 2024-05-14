Иванна Онуфрийчук рассекретила пол первенца: чувственное видео

Телеведущая Иванна Онуфрийчук впервые беременна. Звезда устроила гендер-пати, где стало известно пол ее первого ребенка с Алмазом.

Украинская ведущая, которая живет в Швейцарии, накануне рождения первенца устроила гендер-пати. Иванна Онуфрийчук вместе со своим мужем Алмазом пригласила родных людей на празднование.

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Ведущий гендер-пати подготовил чувственную речь для супругов и всей семьи. Пара сделала также несколько обманок, чтобы заинтриговать гостей праздника. Иванне также приготовили роскошный торт светло-коричневого цвета, украшенный крошечными съедобными мишками.

В конце праздника Иванна Онуфрийчук и ее муж вышли во двор, где послушали чувственную аудиозапись, в котором малыш вроде бы обратился к родителям и всей семье. В конце голос сказал: "Скоро увидимся, мои родненькие. Ваш сыночек".

Иванна и Алмаз выпустили дым голубого цвета. Итак, у супругов родится сын.

Наше самое большое в мире счастье. Спасибо, что выбрал нас своими родителями, сыночек,

– написала Иванна Онуфрийчук.

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