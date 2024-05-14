Иванна Онуфрийчук рассекретила пол первенца: чувственное видео
Источник:Иванна Онуфрийчук
Телеведущая Иванна Онуфрийчук впервые беременна. Звезда устроила гендер-пати, где стало известно пол ее первого ребенка с Алмазом.
Украинская ведущая, которая живет в Швейцарии, накануне рождения первенца устроила гендер-пати. Иванна Онуфрийчук вместе со своим мужем Алмазом пригласила родных людей на празднование.
К слову Можно рожать в ванной, – Иванна Онуфрийчук рассказала, как планирует первые роды
Иванна Онуфрийчук рассекретила пол первенца
Ведущий гендер-пати подготовил чувственную речь для супругов и всей семьи. Пара сделала также несколько обманок, чтобы заинтриговать гостей праздника. Иванне также приготовили роскошный торт светло-коричневого цвета, украшенный крошечными съедобными мишками.
В конце праздника Иванна Онуфрийчук и ее муж вышли во двор, где послушали чувственную аудиозапись, в котором малыш вроде бы обратился к родителям и всей семье. В конце голос сказал: "Скоро увидимся, мои родненькие. Ваш сыночек".
Иванна и Алмаз выпустили дым голубого цвета. Итак, у супругов родится сын.
Наше самое большое в мире счастье. Спасибо, что выбрал нас своими родителями, сыночек,
– написала Иванна Онуфрийчук.
Иванна Онуфрийчук рассекретила пол первенца: видео
Иванна Онуфрийчук впервые станет мамой
- Телеведущая и основательница благотворительного фонда с ответственностью подошла к планированию беременности. Для нее был важен официальный брак, отказ от вредных привычек и забота о своем здоровье. 10 апреля Иванна Онуфрийчук впервые призналась поклонникам о том, что станет мамой впервые.
- Муж Иванны Онуфрийчук родом из Казахстана, поэтому у них интернациональная семья. Но для женщины важно, чтобы ребенок знал о своих украинских корнях. Она планирует обучать его украинскому языку и передавать традиции.
- Иванна Онуфрийчук будет рожать в Швейцарии, где сейчас и проживает. По желанию, в одной из клиник можно рожать в ванной. Также звезда планирует партнерские роды – чтобы на встрече с первенцем был и ее муж.