Ivan NAVI впервые рассказал историю знакомства с женой и показал редкие фото со свадьбы
Источник:"1+1"
Украинский певец Ivan NAVI долгое время оставался немногословным относительно личной жизни. Он почти 7 лет скрывал, что встречался с девушкой и даже женился. В то же время теперь исполнитель признался, как и когда встретил будущую жену.
Кроме того, сама женщина поделилась своими мыслями относительно знакомства с артистом. Звездные супруги также показали редкие кадры с их тайной свадьбы.
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Как Ivan NAVI познакомился с будущей женой
Пара случайно пересеклась 7 лет назад во время выступления певца на новогоднем праздновании.
Смотрю, очень красивая девушка. Тем более вижу еще, что в компании моих знакомых. Грех не написать,
– вспомнил артист.
Романия призналась, что не очень хотела отвечать на сообщение Ивана, однако ее уговорила младшая сестра. Так и началась история любви певца и хирурга-соматолога.
Интервью с Ivan NAVI и его женой: смотрите видео онлайн
Что еще известно о личной жизни Ivan NAVI
- Пара встречалась три года, после чего сыграла тихую свадьбу на 18 человек.
Ivan Navi с женой / Скриншот из видео
Ivan Navi с женой / Скриншот из видео
- Что интересно, исполнитель сделал предложение дома на дне рождении своего отца.
- В августе 2023 года у супругов родился первенец Дарий. NAVI присутствовал на родах и признался, что это было невероятно. Сейчас малышу уже 7 месяцев.