Ivan NAVI впервые рассказал историю знакомства с женой и показал редкие фото со свадьбы

Украинский певец Ivan NAVI долгое время оставался немногословным относительно личной жизни. Он почти 7 лет скрывал, что встречался с девушкой и даже женился. В то же время теперь исполнитель признался, как и когда встретил будущую жену.

Кроме того, сама женщина поделилась своими мыслями относительно знакомства с артистом. Звездные супруги также показали редкие кадры с их тайной свадьбы.

Не пропустите Оля Полякова неожиданно ответила на упреки Мицкевича об их отношениях

Как Ivan NAVI познакомился с будущей женой

Пара случайно пересеклась 7 лет назад во время выступления певца на новогоднем праздновании.

Смотрю, очень красивая девушка. Тем более вижу еще, что в компании моих знакомых. Грех не написать,

– вспомнил артист.

Романия призналась, что не очень хотела отвечать на сообщение Ивана, однако ее уговорила младшая сестра. Так и началась история любви певца и хирурга-соматолога.

Интервью с Ivan NAVI и его женой: смотрите видео онлайн

Что еще известно о личной жизни Ivan NAVI

Пара встречалась три года, после чего сыграла тихую свадьбу на 18 человек.



Ivan Navi с женой / Скриншот из видео



Ivan Navi с женой / Скриншот из видео