Первый юбилей: известный украинский певец очаровал сеть редкими фото сына

Ivan NAVI прошлым летом впервые стал отцом. У него родился сын Дарий. Теперь артист иногда делится кадрами малыша в своих соцсетях.

Делает он это очень редко, по большей части по случаю особых праздников. Так, на днях первенцу исполнителя исполнилось десять месяцев.

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Ivan NAVI сделал репост поста своей жены Романии с фото Дария. На фотографиях малыш сидит в парке, одетый в белую футболку и комбинезон.

Сегодня у Дарусика первый юбилей – 10 месяцев,

– отметила под фотографиями мать.

Также артист поздравил сына и показал их совместное фото.

Мы с мамой тебя очень любим,

– обратился к первенцу Иван.



Ivan NAVI поздравил сына с юбилеем / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Ivan NAVI