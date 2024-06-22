Первый юбилей: известный украинский певец очаровал сеть редкими фото сына

22 июня 2024, 21:16
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Ivan NAVI

Ivan NAVI прошлым летом впервые стал отцом. У него родился сын Дарий. Теперь артист иногда делится кадрами малыша в своих соцсетях.

Делает он это очень редко, по большей части по случаю особых праздников. Так, на днях первенцу исполнителя исполнилось десять месяцев.

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Ivan NAVI сделал репост поста своей жены Романии с фото Дария. На фотографиях малыш сидит в парке, одетый в белую футболку и комбинезон.

Сегодня у Дарусика первый юбилей – 10 месяцев,
– отметила под фотографиями мать.

Также артист поздравил сына и показал их совместное фото.

Мы с мамой тебя очень любим,
– обратился к первенцу Иван.


Ivan NAVI поздравил сына с юбилеем / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Ivan NAVI

  • Певец всегда был закрытым относительно своей частной жизни. В то же время 22 августа 2023 года у артиста родился сын.
  • Это первый ребенок певца, что делает событие особенно значимым для него.
  • Ivan NAVI присутствовал при рождении малыша, описывая этот опыт как "невероятные эмоции".
  • Интересным фактом является то, что имя для новорожденного выбрал лично отец.
Автор: Софія Хомишин