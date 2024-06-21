Перестал скрывать: Ivan NAVI очаровал новыми фото с женой и маленьким сыном

Украинский певец Ivan NAVI в течение длительного времени скрывал подробности личной жизни, однако недавно изменил свое мнение относительно этого. Теперь артист периодически радует поклонников семейным контентом.

Недавно исполнитель признался, что познакомился с женой Романией 7 лет назад. Оказывается, это произошло на одной из новогодних вечеринок, на которой выступал Иван.

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Певец опубликовал результат милой фотосессии, на которой можно заметить его возлюбленную и десятимесячного сына Дария. Супруги предстали в белых футболках и синих джинсах. В то же время мальчик был одет в светло-голубой комбинезон, на котором нарисован корабль.

На двух кадрах семья искренне улыбается и обнимается, а на последнем – Иван держит на спине Романию.

"Моменты, которые хочется беречь в сердце", – написал артист.

Что известно о личной жизни Ivan NAVI