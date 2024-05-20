Ирина Сопонару вышла замуж: очаровательные фото в свадебном платье

20 мая 2024, 16:42
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Ирина Сопонару

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару в 37 лет впервые вышла замуж. Ее избранником стал британец Риз.

Знаменитость уже поделилась праздничными кадрами. Выяснилось, что пара отметила свадьбу в кругу родных. С ними были мама и папа Ирины.

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Как Ирина Сопонару выглядела на свадьбе

Звезда "Женского квартала" предстала в белом платье с вышитыми элементами. К своему наряду она добавила белоснежные каблуки и украшения с жемчугом. В то же время избранник знаменитости надел вышитую рубашку, черные джинсы и белые кроссовки.

Отметим, что родители Сопонару на праздник также подобрали вышитую одежду.

Что известно об отношениях Ирины Сопонару с британцем

  • Юмористка познакомилась с Ризом около трех лет назад в одном из столичных клубов.
  • Впервые об их романе стало известно в начале полномасштабной войны в Украине, поскольку пара вместе уехала за границу.
  • В мае 2023 года наступил долгожданный момент, когда Риз сделал артистке предложение.
  • Иностранец признался, что тщательно обдумывал предложение и хотел сделать его идеальным для своей возлюбленной. Он даже собственноручно разработал кольцо с двумя каратами для особого события.
  • Интересно, что предложение состоялось в день рождения Риза.

Автор: Софія Хомишин