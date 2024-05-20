Ирина Сопонару вышла замуж: очаровательные фото в свадебном платье

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару в 37 лет впервые вышла замуж. Ее избранником стал британец Риз.

Знаменитость уже поделилась праздничными кадрами. Выяснилось, что пара отметила свадьбу в кругу родных. С ними были мама и папа Ирины.

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Как Ирина Сопонару выглядела на свадьбе

Звезда "Женского квартала" предстала в белом платье с вышитыми элементами. К своему наряду она добавила белоснежные каблуки и украшения с жемчугом. В то же время избранник знаменитости надел вышитую рубашку, черные джинсы и белые кроссовки.

Отметим, что родители Сопонару на праздник также подобрали вышитую одежду.

Что известно об отношениях Ирины Сопонару с британцем