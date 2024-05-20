Ирина Сопонару вышла замуж: очаровательные фото в свадебном платье
20 мая 2024, 16:42Читати новину українською
Источник:Ирина Сопонару
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару в 37 лет впервые вышла замуж. Ее избранником стал британец Риз.
Знаменитость уже поделилась праздничными кадрами. Выяснилось, что пара отметила свадьбу в кругу родных. С ними были мама и папа Ирины.
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Как Ирина Сопонару выглядела на свадьбе
Звезда "Женского квартала" предстала в белом платье с вышитыми элементами. К своему наряду она добавила белоснежные каблуки и украшения с жемчугом. В то же время избранник знаменитости надел вышитую рубашку, черные джинсы и белые кроссовки.
Отметим, что родители Сопонару на праздник также подобрали вышитую одежду.
Что известно об отношениях Ирины Сопонару с британцем
- Юмористка познакомилась с Ризом около трех лет назад в одном из столичных клубов.
- Впервые об их романе стало известно в начале полномасштабной войны в Украине, поскольку пара вместе уехала за границу.
- В мае 2023 года наступил долгожданный момент, когда Риз сделал артистке предложение.
- Иностранец признался, что тщательно обдумывал предложение и хотел сделать его идеальным для своей возлюбленной. Он даже собственноручно разработал кольцо с двумя каратами для особого события.
- Интересно, что предложение состоялось в день рождения Риза.