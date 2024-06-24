Ирина Сопонару впервые рассказала детали о своей свадьбе с британцем и показала фото с праздника
Источник:Алина Доротюк
Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару недавно вышла замуж за британца Риса. Теперь пара впервые рассказала подробности их свадьбы.
Супруги признались, сколько людей пригласили, кто оплачивал и организовывал праздник. Также пара объяснила, почему на их свадьбе не было родных жениха.
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Ирина Сопонару отметила, что у них с любимым была скромная свадьба. Они пригласили около 70 человек. Организацией праздника занималась подруга знаменитости, а оплачивал все жених.
Все было очень спокойно. Оно так быстро промелькнуло. Один вечер праздновали один вечер. На следующий день дома ходила в фате, потому что я не находилась в ней... Мне хотелось быть классической невестой. У меня было два платья, которые я меняла,
– поделилась актриса.
Свадебные фото Ирины Сопонару / Скриншоты из интервью
Она добавила, что свадебную одежду они с любимым покупали у украинских дизайнеров. К тому же пара попросила гостей, чтобы они вместо цветов донатили. Эти средства Ирина с Рисом отправили в приюты и закупили обеды для военных.
Избранник актрисы рассказал, что пригласи 40 человек из Великобритании, однако только один человек решился приехать, все остальные – боялись. Даже родители мужа не приехали на свадьбу. В то же время супруги отметили, что впоследствии организуют празднование в Великобритании также.
Интервью с Ириной Сопонару: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Ирины Сопонару с мужем
- История любви известной юмористки и ее избранника началась около трех лет назад. Их первая встреча состоялась в одном из популярных ночных заведений столицы.
- Известно, что Рис дистанционно работает в сфере здравоохранения в американской компании.
- Публика узнала о романтических отношениях пары в начале полномасштабного вторжения в Украину, когда Ирина и Рис вместе выехали за пределы страны.
- Значительное событие в жизни влюбленных произошло в мае 2023 года, когда британец сделал любимой предложение. Мужчина признался, что долго готовился к этому моменту, стремясь сделать его незабываемым. Он даже лично разработал дизайн кольца с бриллиантом в два карата специально для этого случая.
- Интересным фактом является то, что предложение состоялось в день рождения самого Риза.
- Официальная церемония бракосочетания прошла весной в родном городе Ирины – Черновцах. Пара отпраздновала роспись в узком кругу самых близких людей, среди которых были родители невесты.