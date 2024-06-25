Актриса Ирина Сопонару заговорила о смене профессии: "Мне нужна еще работа"

Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару призналась, что неоднократно думала о смене рода деятельности. В то же время она ответила, почему таки сделает это.

По словам Ирины, мысли о смене профессии начали появляться еще с начала полномасштабного вторжения. Однако, есть то, что определенное время сдерживало звезду от принятия такого решения.

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Сопонару отметила, что некоторое время считала свою работу не нужной. К тому же она была уверена, что на актерство нет спроса. Впрочем, ситуация с выступлением для госпитализированных военных немного изменила вектор мыслей Ирины.

После выступления подошли военные. Я так плакала. Мне было стыдно, потому что я как будто бы должна была поддержать их, а я просто плачу от того, что происходит и как это несправедливо. Тогда я подумала, что может моя профессия не такая уж и не такая, что не пользуется спросом. Может, кому-то это актуально и приятно,

– вспомнила актриса.

Однако, сейчас Ирина снова думает о смене профессии. Дело в том, что женщине еще со времен карантина не хватает денег.

Я очень люблю свою профессию и думаю, буду это делать, но мне нужна еще работа. Потому что я могу в одном месяце заработать, а в других – ноль,

– поделилась Сопонару.

Ирина Сопонару о смене профессии: смотрите видео онлайн

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