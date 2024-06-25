За словами Ірини, думки про зміну професії почали з'являтися ще з початку повномасштабного вторгнення. Однак, є те, що певний час стримувало зірку від прийняття такого рішення.
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Сопонару зазначила, що певний час вважала свою роботу не потрібною. До того ж вона була впевнена, що на акторство немає попиту. Втім, ситуація з виступом для госпіталізованих військових трохи змінила вектор думок Ірини.
Після виступу підійшли військові. Я так плакала. Мені було соромно, бо я б наче мала підтримати їх, а я просто плачу від того, що відбувається і як це несправедливо. Тоді я подумала, що може моя професія не така вже й не така, що не має попиту. Може, комусь це на часі й приємно,
– згадала акторка.
Однак, наразі Ірина знову думає про зміну професії. Річ у тім, що жінці ще з часів карантину не вистачає грошей.
Я дуже люблю свою професію й думаю, буду це робити, але мені потрібна ще робота. Бо я можу в одному місяці заробити, а в інших – нуль,
– поділилася Сопонару.
Ірина Сопонару про зміну професії: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Ірини Сопонару
- У 2021 році вона познайомилася з британцем в одному з клубів Києва. Обранця акторки звати Ріс. Чоловік працює у сфері охорони здоров'я в американській компанії.
- Про стосунки пари стало відомо на початку вторгнення. Тоді закохані разом виїхали до Великої Британії.
- У травні 2023 року Ріс зробив Ірині пропозицію. За словами чоловіка, він довго готувався до цього дня, оскільки хотів зробити момент незабутнім.
- До того ж британець освідчився коханій у день свого народження.
- Офіційна церемонія одруження пройшла навесні цього року у рідному місті Ірини – Чернівцях. Пара відсвяткувала розпис у колі найближчих людей, серед яких були батьки нареченої.