Историческая фигура, – Ирина Федишин показала новые фото Валерия Залужного

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показался на свежих фотографиях. Ими поделилась певица Ирина Федишин, которая имела возможность увидеться с генералом.

Исполнительница Ирина Федишин на протяжении полномасштабной войны активно гастролирует и помогает военным. Сейчас певица планирует отправиться в тур по США и Канаде.

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Ирина Федишин увиделась с Валерием Залужным

Накануне поездки певица имела возможность увидеться с Валерием Залужным, экс-главнокомандующим ВСУ. Генерал подписал сувениры для фанов Ирины Федишин, также они обменялись подарками.

Историческая фигура – Валерий Залужный. Как же было приятно услышать, что генерал интересуется моим творчеством и знает песни. И, даже, услышать слова – любимая певица. Обменялись подарками. Эта встреча была очень искренней и простой. Осталась под впечатлениями от общения. Железный человек с большим сердцем,

– написала Ирина Федишин.



Ирина Федишин и Валерий Залужный / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Валерий Залужный подписал 25 флагов, которые Ирина Федишин будет разыгрывать на своих концертах. Средства пойдут на помощь ВСУ.



Как сейчас выглядит Валерий Залужный / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Ирина Федишин намекает на беременность

На днях певица оказалась в центре внимания из-за своего "Секрета". Так называется новая песня и клип Ирины Федишин. В видеоработе артистка показалась с округлым животом, к которому прикоснулся ее муж. Впрочем, пока звезда официально не подтвердила, действительно ли в третий раз беременна.

Ирина Федишин и Виталий Човник в браке около 17 лет. Они воспитывают двух сыновей – Юрия и Олега.