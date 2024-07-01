На пресс-конференции накануне своего киевского концерта Jerry Heil и alyona alyona ответили на вопросы журналистов, передает Show 24. Один из них касался скандала с Ириной Фарион и псевдонимами артисток.

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Языковед также добавила, что невозможно понять, являются ли артистки украинками или нет, поскольку они выступают под английскими именами. Реперша не стала резко высказываться о Фарион, отметив, что в этом нет смысла.

Отвечать травлей на травлю – это сеяние негатива. Что, надо было подойти и спросить, почему Ирина, а не Ярина?

– подчеркнула alyona alyona.

В то же время Jerry Heil заверила, что каждый имеет право на собственное мнение. Впрочем, певица, сразу после скандальных заявлений Ирины, начала искать информацию о происхождении имени и фамилии языковеда.

"Можем помериться си**ками, у меня точно больше", – пошутила реперша.

Alyona Alyona и Jerry Heil о скандале с Фарион: смотрите видео онлайн

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