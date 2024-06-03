Памяти Ирины Цыбух: Оля Цибульская посвятила щемящее стихотворение погибшей госпитальерше

29 мая на передовой погибла парамедик "Госпитальеров" Ирина Цыбух. Это известие стало шоком для многих украинцев. Среди них – Оля Цибульская, поэтому она написала стихотворение в память о павшей защитнице.

Она даже зачитала поэзию на видео и опубликовала его в своих соцсетях. Заметим, что Ирина погибла за два дня до своего дня рождения. 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

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Именно в день рождения Цыбух исполнительница поделилась трогательным стихотворением. Для него она использовала реплики из интервью госпитальера изданию "Свои.City", которое вышло почти две недели назад.

Я хочу детей.

Хочу дом.

Хочу сажать помидоры.



Хочу держать любовь за руку

И молча любоваться морем.

Высокие грядки хочу, не низкие,

И чтобы вокруг – люди не скользкие.



Хочу печь пирог из ягод в саду,

Хочу варить борщ,

Гонять стадо,

Сажать вишни

Чтобы были высокие,

И за столом, чтобы друзей больше с каждым годом.



Не будет ответа.

Небеса молчат.

Кто даст инструкцию? Господь? Сосед? Посыльный?

Как нам в аду жить? Ты же видишь из рая.

Чтобы можно было спину не рвать так сильно.



Хочу встретить старость за столом с чаем,

С внуками высаживать вазон, самой подстричь чуб своему деду

И газон.



Я обещаю помнить и любить

Все, что благодаря таким, как ты, у меня есть.

Будем держаться, врага лупить...

Скажи, чего нам всем не достает?



Осталось только мужа и детей сделать...

Моя голубка, тебе бы только жить!

Мне каждый день теперь еще ценнее,

Но войну закончить важнее всего.

Что известно об Ирине Цыбух