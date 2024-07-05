Ирина Билык очаровала сеть милым фото младшего сына Табриза: редкие кадры

Ирина Билык не часто делится с поклонниками фотографиями детей. В то же время на днях она решила это изменить.

Так, певица выставила редкие фотографии своего 8-летнего сына. Кроме того, артистка рассказала о своей первой любви.

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Младшего сына Ирина Билык сфотографировала, вероятно, во время посиделок с ним в одном из заведений. Парень позировал улыбаясь.

Табриз мне признался, что влюблен в девочку,

– отметила звездная мама.

Она добавила, что сама впервые влюбилась в шесть лет. Тогда ей нравился соседский мальчик Саша.

Для справки! Ирина Билык воспитывает двух парней в возрасте 24 и 8 лет. Старший сын, Глеб Оверчук, проживает за границей, а младший, Табриз Ахмадов, живет с ней.

Отметим, недавно Ирина Билык призналась, что ее сердце занято. Артистка поделилась, что ей нравится известный мужчина.