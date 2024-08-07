Ревнуют, – Инна Мирошниченко рассказала, как их дети реагируют на усыновленных брата и сестру

Недавно телеведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой удочерили девочку Ангелину. На днях супруга шоумена рассказала, как проходит адаптация девочки в семье.

В частности, Инна откровенно поделилась информацией о ревности между детьми, которых у них теперь четверо. К тому же она рассекретила методы, которыми супруги преодолевают эти вызовы.

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Так, по словам жены Тимура Мирошниченко, ревность среди их детей – это привычное явление, с которым они активно борются в своей семье. Супруги стремятся создать такую среду, где каждый ребенок получает одинаковое внимание.

Все дети ревнуют маму/папу к другим детям. Нет разницы, это Мия или Марко к Марселю, или Ангелине. Ангелина ревнует к Марселю. Мия к Марку и так далее. Это абсолютно нормально. Мы стараемся каждому ребенку дать индивидуальное внимание и ощущение абсолютной любви. Чтобы эта ревность оставалась здоровой,

– поделилась Инна Мирошниченко.



Инна Мирошниченко рассказала о ревности между детьми / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, в июне супруги Тимур и Инна Мирошниченко в четвертый раз стали родителями, усыновив 8-летнюю Ангелину. Процесс усыновления второго ребенка инициировала и завершила Инна Мирошниченко. Она временно будет иметь статус "матери-одиночки" до момента внутрисемейного усыновления Ангелины Тимуром. Недавно семья впервые в полном составе отправилась на отдых.