Друзьями нам не быть, – Илона Гвоздева высказалась о конфликте с Владимиром Остапчуком

Танцовщица Илона Гвоздева познакомилась с шоуменом Владимиром Остапчуком на шоу "Танцы со звездами". Впрочем, после участия в проекте между звездами возникли определенные недоразумения. Илона уже прокомментировала конфликт с Владимиром.

В то же время Гвоздева сообщила, сколько зарабатывает за работу хореографом. Она отметила, что ее гонорары никогда не были "заоблачными".

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Илона вспомнила ситуацию, когда неожиданно встретилась с Владимиром. Танцовщица должна была посетить презентацию коллекции одежды в столичном ЦУМе.

Направляясь на мероприятие, Гвоздева воспользовалась лифтом, а когда она приехала на первый этаж, то увидела Остапчука. По словам хореографа, встреча стала неожиданностью для обоих, впрочем связь звезды не поддерживают.

Лифт открылся, мы поздоровались, я пошла по делам. Условно говоря, если бы произошла какая-то дерзкая ситуация, я думаю, мы друг другу бы помогли. Но друзьями нам не быть. Не интересуюсь его жизнью, у меня есть другие примеры для подражания,

– рассказала Илона.

Илона Гвоздева о конфликте с Владимиром Остапчуком: смотрите видео онлайн

Почему между Гвоздевой и Остапчуком возник конфликт