Бог меня отвел, – Гвоздева объяснила, почему продала свой бизнес перед началом большой войны

Танцовщица Илона Гвоздева имела собственную студию до начала полномасштабной войны. Но она решила отказаться от бизнеса буквально незадолго до 24 февраля 2022 года.

Хореограф призналась, что продала Gvozdeva Dance Complex не так из-за войны, что приближалась, как из-за пандемии коронавируса. Причиной были ограничения и сложности.

К слову Бывают непростые периоды, – Илона Гвоздева снова заговорила о кризисе в браке

Почему Илона Гвоздева продала бизнес

По словам танцовщицы, проект было с каждым годом реализовывать сложнее.

К тому же были большие ограничения не только для владельцев бизнеса, но и рабочей команды. У меня были хорошие, юные и талантливые девушки и я не хотела принудительно делать им вакцинации. И они тоже не желали на тот момент это делать. Поэтому, наверное, пришло время закрыть студию и двигаться дальше. И сегодня могу сказать, что, наверное, таким образом Бог меня отвел,

– высказалась Илона Гвоздева.

Хореограф объяснила, что если бы она дальше занималась студией во время войны, то переживала бы в десять раз больше. Ведь очень сложно брать ответственность за чужих детей. Именно поэтому звезда избегает танцевальных детских проектов сейчас.

"Сейчас я не готова реанимировать студию. Я считаю, что открыть студию надо в таком месте, где бы ученики чувствовали себя в безопасности. Сейчас в Киеве я не чувствую себя в безопасности. Для того, чтобы открыть студию со всеми разрешенными условиями, укрытием, сигналами тревоги надо немалые средства. А просто арендовать помещение – я это сейчас и делаю. Как тренер арендовала на час, провела занятия и ушла – и меня ничего не беспокоит", – добавила Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева также является преподавательницей