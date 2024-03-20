18 сентября Юрий Игнат ушел с должности спикера Воздушных сил ВСУ. Он займет новую должность на другом направлении. Теперь на его месте – майор Илья Евлаш, пишет Show 24.

Не пропустите Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил вместо Юрия Игната

Что известно о новом спикере

Илья Евлаш родился в Черниговской области. Он окончил Киевский университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".



Илья Евлаш учился на журналиста / Фото из его инстаграма

В 2020 году Илья Евлаш работал на одном из украинских телеканалов. Туда ему поступила повестка. Парень решил идти в армию и попал в службу по связям с общественностью. Он проходил службу в командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера по связям с общественностью.



Илья Евлаш с нынешним Главнокомандующим и собратьями / Фото из его инстаграма

Возглавлял пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны Киева.



Илья Евлаш и Шон Пенн / Фото из его инстаграма

Личная жизнь нового спикера

Судя по фото в соцсетях, 27-летний Илья Евлаш долгое время находится в отношениях с любимой, Яной Шкваровской. Они обручились в августе 2023, а поженились уже в декабре.



Илья Евлаш с женой / Фото из его инстаграма



Илья Евлаш с женой / Фото из его инстаграма

До полномасштабной войны Илья Евлаш много путешествовал, а во время учебы много времени уделял спорту.



Среди увлечений новоиспеченного советника – спорт / Фото из его инстаграма

Уже во время полномасштабной войны Илья чаще показывает свою работу и делает фото на фоне военной техники.