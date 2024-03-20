18 вересня Юрій Ігнат пішов з посади речника Повітряних сил ЗСУ. Він обійме нову посаду на іншому напрямку. Тепер на його місці – майор Ілля Євлаш.

Не пропустіть Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил замість Юрія Ігната

Що відомо про нового речника

Ілля Євлаш народився у Чернігівській області. Він закінчив Київський університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".



Ілля Євлаш навчався на журналіста / Фото з його інстаграму

У 2020 році Ілля Євлаш працював на одному з українських телеканалів. Туди йому надійшла повістка. Хлопець вирішив іти в армію і потрапив до служби зв'язків з громадськістю. Він проходив службу у командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера зв'язків з громадськістю.



Ілля Євлаш з нинішнім Головнокомандувачем і побратимами / Фото з його інстаграму

Очолював пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" та службу зв'язків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони Києва.



Ілля Євлаш та Шон Пенн / Фото з його інстаграму

Особисте життя нового речника

Судячи з фото у соцмережах, 27-річний Ілля Євлаш довгий час перебуває у стосунках з коханою, Яною Шкваровською. Вони заручилися у серпні 2023, а одружилися вже у грудні.



Ілля Євлаш з дружиною / Фото з його інстаграму



Ілля Євлаш з дружиною / Фото з його інстаграму

До повномасштабної війни Ілля Євлаш багато подорожував, а під час навчання чимало часу приділяв спорту.



Серед захоплень новоспеченого радника – спорт / Фото з його інстаграму

Вже під час повномасштабної війни Ілля частіше показує свою роботу і робить фото на тлі військової техніки.