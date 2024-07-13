Организаторы концерта Oliver Tree в Литве сообщили, что мероприятие не состоится. Артист должен был выступить в Вильнюсе в это воскресенье, 14 июля.

Смотрите также Крупнейшие фестивали Европы поддерживают Украину: голос каких звезд будет звучать за рубежом

Концерт артиста отменили потому, что он планирует появиться на фестивале в Казахстане. Спонсором этого фестиваля является россияне – компания Yandex.

Организаторы концерта в Вильнюсе общались с командой Oliver Tree, пытаясь объяснить, как российские спонсоры финансируют не только музыкальные фестивали, но и войну России против Украины. Однако помощники артиста решили не отменять его выступление в Казахстане.

Мы приняли это решение, учитывая предстоящее появление Oliver Tree на фестивале в Казахстане, что непосредственно финансируется Yandex,

– заявили организаторы.

Oliver Tree несколько раз посещал Россию и перед полномасштабным вторжением говорил, что хотел бы провести время В интервью литовскому изданию он заявил, что выступает против войны, но "ценит людей во всем мире, не разделяя их по странам". Артист признался, что хотел бы провести время даже в Северной Корее.

Заметим, что британская рок-группа Editors тем временем отказалась выступать на фестивале в Казахстане. Причиной именно стал российский спонсор.