Мэдисон Бир презентовала песню Make You Mine 9 февраля. Певица открыла для себя новое звучание после сентябрьского альбома Silence Between Songs, претендовавшего на Грэмми, пишет Show 24.

К слову Переносит в клуб 2000-х: в тиктоке завирусилась песня Soaked, напоминающая стиль Бритни Спирс

Новый весенний хит из тиктока

Больше всего в песне завораживает благозвучный голос Мэдисон Бир, который меняется от нежности и плавности до ритмичности. В композиции она нашла свою зону комфорта, играя с мелодией на контрасте.

Песня – это ода влюбленности, первым чувствам, которые мы испытываем, когда погружаемся в новые отношения. Артистка говорит в треке, что хочет сделать любимого своим.

Мэдисон Бир – Make You Mine: слушайте онлайн

Пока певица выступает с мировым весенним туром, в тиктоке трек вирусится с невероятной скоростью. Особенно сеть разрывает отрывок со строками I wanna feel. Видео под трек снимают и звезды, например, модель Хейли Бибер и украинская певица Мишель Андраде.

"В этой песне что-то есть, в конце меня разнесло", – поделилась Андраде.

Также песня помогла завируситися тренду, в котором пользователи рассуждают, действительно ли всем должен подходить холодный белокурый цвет волос.

Также Make You Mine стала саундтреком для видео, где собрали лучшие позирования звезд для Glambot на Оскаре-2024.

Трек называют первым летним хитом.

В сети спорят, действительно ли трек может претендовать на громкое звание хита, или это "трек для торговых центров". В то же время песня продолжает набирать популярность.