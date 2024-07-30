Они выставили ролик, как сходили вместе в ресторан. В видео можно разглядеть заметно округлившийся живот жены певца.

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На кадрах видно, как Джастин нежно обнимает Хейли и что-то шепчет ей на ухо, касаясь ее беременного животика. В то время женщина радостно улыбается, также демонстрируя свой округлый живот.

Судя по видео, влюбленные наслаждались романтическим ужином в ресторане под открытым небом, где и зафиксировали этот трогательный момент.

Напомним, что о беременности Хейли Бибер стало известно в мае этого года. Тогда Джастин поделился новостью на своей странице в социальных сетях, опубликовав серию фотографий с женой. На снимках Хейли позировала в белом кружевном платье, которое подчеркивало ее беременный животик.