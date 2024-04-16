Не будь м*даком, – звезда сериала "Тед Лассо" резко отреагировала на наглость фотографа
Источник:BBC
Ханна Уоддингем, звезда сериала "Тед Лассо" и ведущая Евровидения 2023, посетила церемонию награждения театральной премии в Лондоне. Однако, там с актрисой произошел неприятный инцидент.
Это произошло на красной дорожке по случаю церемонии награждения британской театральной премии Лоуренса Оливье в Альберт-холле. Очевидно сама Ханна не ожидала того, что с ней произойдет.
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Что случилось с Ханной Уоддингем
На видео, которое распространяется сетью четко видно, как Ханна грубо отвечает фотографу, который попросил ее больше показать ногу на будущей фотографии. К тому же можно услышать часть спора Уоддингем с этим мужчиной.
О боже мой, ты никогда этого не скажешь мужчине, мой друг. Не будь м*даком, иначе я подойду ближе. Не говори "покажи мне ногу". Нет,
– высказалась знаменитость.
Также в конце ссоры с фотографом она попросила того "соблюдать манеры".
Что известно о Ханне Уоддингем
- Британская актриса и певица наиболее известна благодаря роли Ребекки Уэлтон в комедийном сериале "Тед Лассо". В 2021 году за участие в нем она получила премию Primetime Emmy за лучшую женскую роль второго плана.
- Также Ханну можно увидеть в роли Злой Ведьмы Запада в фильме "Волшебник страны Оз" и в сериалах: "Сексуальное образование", "Отверженные" и "Игра престолов".
- В 2023 году она стала одной из ведущих на песенном конкурсе "Евровидение", проходившем в Ливерпуле.