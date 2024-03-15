Надо быть готовым к разным сценариям, – Решетник ответил, будет ли 13 сезон "Холостяка"
Источник:Алина Доротюк
Ведущий Григорий Решетник прокомментировал слухи о возвращении на экраны романтического реалити "Холостяк" и объяснил, при каких условиях возможно организовать съемочный процесс.
Как заверил Григорий Решетник, мы таки увидим 13 сезон романтического реалити.
К слову Я – лейтенант запаса, – Григорий Решетник честно ответил, пойдет ли воевать
Первый сезон украинской адаптации американского реалити "Холостяк" вышел на телевидении в 2011 году. С тех пор ежегодно вся Украина наблюдает за романтическим шоу, где женщины борются за сердце главного героя. Впрочем, с начала полномасштабного вторжения съемки проекта были приостановлены. Последний сезон вышел осенью 2022 года с участием бизнесмена Алекса Топольского.
Что известно о 13 сезоне "Холостяка"
Вопреки войне, зрители с нетерпением ждут выхода нового сезона. По словам Григория Решетника, достаточно сложно все реализовать во время военного положения. Команда работает и ищет разные варианты, именно поэтому совсем скоро 13 сезон выйдет на экраны, ведь любовь всегда актуальна.
"Зрители просто требуют, чтобы мы вернули шоу. Кринжовое оно или нет – не важно. "Холостяк" все равно остается самым обсуждаемым и популярным проектом. Он постоянно среди 10 самых популярных запросов в Google. Конечно, съемки, производство – процесс сложно реализовать. Представим, у героя с участницей свидание. Они ведут романтический диалог, атмосфера соответствующая. Но вдруг начинается тревога. Так, как мы реалити, надо быть готовыми к различным сценариям. И главного героя тяжеловато найти. Но мы приближаемся к тому, что зрители уже очень скоро увидят новый "Холостяк",
- заверил Решетник.
Смотреть онлайн интервью Григория Решетника Алине Доротюк:
Ведущий утверждает, что, несмотря на хейт, шоу очень популярное и одно из самых рейтинговых на телевидении.
Что касается участия девушек в "Холостяке", то на сайте телеканала СТБ можно заполнить анкету.
Кто был главными героями проекта на протяжении 12 сезонов шоу "Холостяк"
- 1 сезон (2011 год) – хореограф Макс Чмерковский
- 2 сезоне (2012 год) – потомок династии Романовых Фрэнсис Александр Мэтью Романов
- 3 сезон (2013 год) – пластический хирург Андрей Искорнев
- 4 сезон (2014 год) – бизнесмен Константин Евтушенко
- 5 сезон (2015 год) – бизнесмен Сергей Мельник
- 6 сезон (2016 год) – грузинский продюсер и бизнесмен Иракли Макацария
- 7 сезон (2017 год) – пловец Дмитрий Черкасов
- 8 сезон (2018) – певец Рожден Ануси
- 9 сезон (2019 год) – ведущий Никита Добрынин
- 10 сезон (2020 год) – пилот Макс Михайлюк
- 11 сезон (2021 год) – бизнесмен Михаил Заливако
- 12 сезон (2022 год) – бизнесмен Алекс Топольский