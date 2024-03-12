Звезда сериала "Поймать Кайдаша" объявил о разводе с женой

Украинский актер Григорий Бакланов, который стал известен благодаря участию в сериале "Поймать Кайдаша", сообщил о разрыве с украинской актрисой Анастасией Цимбалару.

В сети уже давно ходили слухи о разводе звездных супругов. Впрочем, они это опровергали, однако сейчас все же решили признаться поклонникам.

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Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов разводятся