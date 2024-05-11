Кронпринцесса Швеции поздравила еврофанов с началом гранд-финала: волшебное видео

Гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение-2024 уже в эфире. С началом шоу еврофанов уже успела поздравить кронпринцесса Швеции Виктория, ведь именно эта страна является хозяйкой нынешнего песенного конкурса.

Она записала трогательное видео. Наследница шведского престола пожелала всем участникам успехов.

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Как кронпринцесса Швеции поздравила еврофанов

Имею большую честь поздравить вас всех в Швеции. Надеюсь, вам понравится шоу и я желаю всем конкурсантам успехов,

– подчеркнула Виктория.

Кому прогнозируют победу на Евровидении-2024

Сейчас фаворитом еврофанов является представитель Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Его шансы на победу выросли до 45%. В то же время на вторую позицию в рейтинге поднялась участница из Израиля Эден Голан, опередив Nemo из Швейцарии.

Замыкают пятерку претендентов Slimane из Франции на четвертом месте с песней Mon Amour и Bambie Thug из Ирландии на пятом месте с треком Doomsday Blue.

Тем временем украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil опустился на шестую позицию.