Юнак народився 18 червня 1999 року. Білик народила сина від свого другого кохання, з яким пробула в стосунках лиш 4 роки. Детальніше про життя Гліба – далі в матеріалі Show 24.

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Що відомо про життя хлопця

З юності Гліб говорив про те, що не хоче бути сином Ірини Білики, а хоче, щоб його знали, як окрему особистість, Гліба Оверчука. Він збирав гроші на музичний гурт, адже його вабив цей напрямок діяльності у стилі рок.

Гліб Оверчук у дитинстві / Фото видання JetSetter

Окрім роботи з музикою, хлопець також пішов і по стопах батька та зайнявся моделінгом. Він відростив довге волосся та вибрав доволі незвичайний стиль.

Юнак спочатку заробляв на фрілансі, а згодом працював із болгарським письменником. Також захоплюється малюванням, вивчає область IT і звукорежисури.

Гліб Оверчук у дитинстві / Фото видання JetSetter

Гліб розповідав, що йому подобається стиль 70-х, 80-х. Інколи люди не розуміють такого образу та дивно можуть дивитись на вулиці, але юнак на це не зважає. Зіркова матуся також висловлювалась з цього приводу, зазначаючи, що не розуміє такого стилю, бо це як "хіпі з 60-х".

Гліб Оверчук у дитинстві з батьком / Фото видання JetSetter

Юнак має власний гурт, де грає і на барабанах, і на гітарі. Час від часу команда дає невеликі концерти та навіть гастролює.

Гліб Оверчук грає на барабанах / Фото з інстаграму хлопця

Особисте життя

Тривалий час Гліб зустрічався з Алісою. Пара познайомилась ще у школі, але тривалий час вони просто товаришували. В інтерв'ю виданню JS він розповів, що вперше поцілував дівчину на концерті Валентина Стрикало під пісню "Все решено, мама я гей".

Хлопець поділився, що зробив Алісі пропозицію зламаним "горлечком" від пляшки з-під пива. А згодом дівчина зробила пропозицію у відповідь відкривачкою для пива. Батьки підштовхували пару до весілля, однак молоді люди мали свої плани. Вони ділились, що хотіли б відсвяткувати в Криму, адже Аліса – кримчанка. Однак через окупацію бажання залишилось мрією.

Гліб Оверчук з коханою Алісою / Фото видання JetSetter

Минулого року Гліб поділився в інстаграмі романтичними світлинами з іншою дівчиною, на ім'я Карла. Сьогодні особиста сторінка музиканта приватна, тому не можна подивитись на актуальний стан справ хлопця.

Гліб зі своєю дівчиною / Фото з інстаграму хлопця

Де зараз перебуває Гліб Оверчук

Відомо, що юнак підтримує стосунки, як з матір'ю, так і з батьком. Він також у хороших взаєминах із молодшим братом Табрізом. Молодший син Білик народився від її екскоханого, фотографа Аслана Ахмадова. Пара вдалась до послуг сурогатного материнства.

Ірина Білик із сином Глібом / Фото з відкритих джерел

Сам Гліб ділився, що дуже хоче, щоб брат виріс добрим. Він показував Табрізу мультфільми, розповідав смішні історії.

Торік в інстаграмі хлопець зазначав свою геолокацію в Іспанії. Ймовірно, він досі проживає там.

Гліб Оверчук на мітингу /Фото з інстаграму хлопця

Хлопець активно висвітлює тему війни у своєму блозі. Публікує збори, ходить на мітинги на знак підтримки України.