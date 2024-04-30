Проявление солидарности и поддержки, – Елена Зеленская о встрече с герцогиней Эдинбургской

Впервые за время полномасштабного вторжения в Украину посетил член британской королевской семьи, а именно герцогиня Эдинбургская Софи. Первая леди рассказала о ее визите и искреннем разговоре с Ее Высочеством.

Герцогиня Эдинбургская 29 апреля приехала в Киев и встретилась с людьми, которые пережили сексуальное насилие. Впоследствии она пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди.

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Елена Зеленская о встрече с герцогиней Софи

Первый с начала полномасштабного вторжения визит члена королевской семьи Великобритании в Украину. Быть сегодня на украинской земле – настоящее мужество и храбрость. А для украинцев каждый такой визит – проявление солидарности и поддержки,

– подчеркнула Елена Зеленская.



Владимир и Елена Зеленские с герцогиней Софи / Фото из инстаграма первой леди

Первая леди рассказала, что поблагодарила герцогиню за ее визит. Жена принца Эдварда является одной из самых активных общественных деятелей. Среди многих направлений ее работы – борьба с сексуальными преступлениями в зонах боевых действий. Еще в марте 2024 Ее Высочество участвовала в конференции на эту тему.

"В разговоре с Ее Королевским Высочеством поблагодарила за участие Великобритании в судебном преследовании за российские военные преступления. Это поддержка со стороны Соединенного Королевства и Консультативной группы по вопросам жестоких преступлений, и мобильных групп правосудия, а также обучение наших судей и криминалистов", – добавила Зеленская.



Елена Зеленская и герцогиня Софи / Фото из инстаграма первой леди

Герцогиня Эдинбургская посетила центр помощи спасенным, к созданию сети которых присоединилось британское правительство. Также Елена Зеленская показала герцогине Софи тысячелетнюю достопримечательность из фонда ЮНЕСКО – Софию Киевскую.

"Мы должны стоять бок о бок, чтобы обеспечить справедливость". Эти слова Ее Королевского Высочества очень актуальны. Стоим и боремся вместе, – подчеркнула первая леди.



Елена Зеленская и герцогиня Софи / Фото из инстаграма первой леди

Образы первой леди и герцогини Софи

Для встречи с Ее Высочеством Елена Зеленская надела сдержанный темно-синий костюм и коричневую рубашку. Особой деталью ее образа стала золотая брошь в форме карты Украины. Первая леди дополнила аутфит серьгами.



Елена Зеленская и герцогиня Софи / Фото из инстаграма первой леди

Герцогиня Софи появилась в черном платье с разноцветным цветочным принтом. Она уложила волосы в пучок и завершила весенний образ аксессуарами.