Потерял дом во время оккупации: где сейчас и чем занимается Тарас Чубай - фронтмен группы Плач Еремии

Певец Тарас Чубай не воспользовался возможностью выехать за границу, имея льготу как многодетный отец. Он остался в Украине и помогает приблизить нашу победу.

Тарас Чубай – сын украинского поэта, искусствоведа, лидера украинского литературно-художественного андеграунда 60-80 годов Григория Чубая, фронтмен группы "Плач Еремии", народный артист Украины (с 2017 года).

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Чем сейчас занимается Тарас Чубай

53-летний рок-певец, исполнитель легендарного хита "Вона" с началом полномасштабного вторжения занялся волонтерством. Он активно поддерживает сборы для военных, гастролирует с группой "Плач Еремии" с благотворительными выступлениями, часть прибыли с которых передает на помощь ВСУ.

Где сейчас живет певец

Как-то Тарас рассказал, что его дом под Гостомелем в первые дни войны попал под оккупацию, россияне его обокрали. Домашняя студия звукозаписи артиста была разбита, коллекция гитар похищена, а помещение простреляно пулями и уничтожено обломками снарядов. Дом родителей жены сожгли. Поэтому сейчас Чубай арендует квартиру в родном Львове.

Тарас Чубай / фото из фейсбука артиста

По словам певца, они с женой, музыкальным критиком Ольгой Чубай застали начало большой войны далеко от дома, почти за тысячу километров. В это время их трое детей находились в пластовом лагере в Буче. 25 февраля 2022 года они пытались фактически заехать на российские позиции, чтобы спасли детей и родителей. Как вспоминает Чубай, они бежали во время активных боевых действий. Им помогло то, что они знали лесные дороги, ведь занимались велоспортом и изучили немного родные места. Именно это и помогло им спастись. Однако людям, которые через 15 минут пытались прорваться тоже, к сожалению, не повезло.

Скандал с мошенниками

В январе 2024 года Тарас Чубай стал жертвой мошенника, директора ивент-агентства "Star Label" Тараса Доненко, который кинул на деньги немало артистов, среди которых – Руслана, Злата Огневич, Олег Собчук. В результате – концерт группы "Плач Еремии" в Днепре был отменен