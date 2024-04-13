Александр Ярмак изо всех сил пытался попасть на передовую, чтобы тоже участвовать в защите родной стране. Впрочем, чтобы попасть туда, ему нужно было пройти путь.

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Чем Ярмак занимается в ВСУ

Рэпер Ярмак – один из немногих артистов, которые по собственному желанию записались в ряды ВСУ. Хип-хоп исполнитель пошел в армию добровольцем 26 февраля 2022 года. До этого, 22 февраля 2022-го, он появился в военкомате и начал проходить военную подготовку.

Сначала он явился мобилизоваться в Голосеевский военкомат, но долгое время находился в охранной роте при военкомате, пока ВСУ не выгнали российскую армию из Киевской области.

Александр Ярмак / фото из инстаграма

Потом рэпер был бойцом в подразделении, а с сентября 2023 года возглавил подразделение операторов дронов-камикадзе. В подчинении Ярмака 28 военных.

FPV-дронами Александр начал заниматься еще тогда, когда такая техника была только у ГУР, СБУ и спецподразделения.

Александр Ярмак / фото из инстаграма

По словам Ярмака, немало украинцев не до конца осознают ситуацию на фронте и не понимают, что гражданская жизнь в любой момент может измениться.

Люди не до конца осознают, что Марьинка может быть просто во Львове, что Бахмут может быть в Киеве, Авдеевка может быть в Житомире, и ситуация настолько критическая, что все просто держится на героизме людей. И если нас там не будет, то ни у кого здесь ничего не будет вообще,

- отмечает Ярмак.

Летом 2022-го Александр присоединился к "Культурному десанту" и вместе с Колей Сергой, Сашей Чемеровым и Женей Галичем ездили на передовую, в госпитали и деоккупированные города, чтобы поддержать защитников и местных.

Личная жизнь

У рэпера есть четырехлетняя дочь, по имени Соломия. С 2016 года Ярмак женат на модели Анне Шумяцкой.

Семья Ярмака / фото из инстаграма