Вадим Абрамов родился в Киеве, учился в Киевском политехническом институте на факультете менеджмента и маркетинга, пишет Show 24. Его карьера началась с украинского телевидения, где на одном из каналов он сначала стал ведущим, а затем редактором.

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Карьера Вадима Абрамова

Вадим Абрамов в 2009 работал профессиональным диджеем, а затем присоединялся к импровизационным театрам, где участвовал в спектаклях. Среди таких был Театр-студия "Черный квадрат".

Ведущий работал как на украинском, так и российских каналах. В 2013 он стал ведущим юмористического шоу в эфире "Пятница!" в России.

Через 2 года Вадим Абрамов стал известен широкой публике, заменив Ольгу Фремут в популярной программе "Ревизор". В 2016 году он заявил, что покидает проект из-за того, что переезжает в другую страну. Его жизнь за границей не могла бы сочетаться с многочасовыми съемками шоу "Ревизор" и "Страсти по ревизору". В какую именно страну уехал Абрамов, не уточнялось.

Я очень рад, что два с половиной года назад стал частью команды проекта "Ревизор". Это был яркий отрезок моей жизни – я встретил множество добрых и ответственных людей по всей стране, которым небезразлична Украина и порядок в ней. Я получил неоценимый опыт. Но обстоятельства сложились так, что я покидаю страну, соответственно, не смогу уделять достаточно времени съемкам,

– говорил ведущий.



Вадим Абрамов / Фото из соцсетей

После "Ревизора" Вадим Абрамов также пробовал создавать самостоятельное тревел-шоу на своем ютубе, однако забросил это дело в 2020 году.

Со временем он исчез с экранов. Его соведущая Анна Жижа накануне полномасштабной войны назвала его "человеком мира" и рассказала, что Абрамов работает за рубежом редактором на многих реалити-шоу. Сейчас она не общается с коллегой.

Где сейчас Вадим Абрамов

С начала полномасштабного вторжения было неизвестно, где находится Вадим Абрамов. Он засветился только в сентябре 2022 года – именно тогда стало известно, что ведущий предал Украину и переехал в Россию, где стал работать на канале "Пятница!". К слову, этот телеканал входит в холдинг Газпром-Медиа, а потому находится под санкциями Украины, США и Канады.

Известно, что и в следующем году Вадим Абрамов продолжил сниматься в России. Это развлекательное шоу "Четыре дачи", своеобразный гибрид проектов "Четыре свадьбы" и "Ревизора". Абрамов ездит по стране-террористке и инспектирует усадьбы россиян, которые должны ставить друг другу баллы. В конце победитель получает 100 тысяч рублей (это 1000 долларов).

Соцсети Вадима Абрамова недоступны для украинцев или совсем удалены. Поэтому неизвестно, как ведущий реагировал на события в его стране. Но очевидно, что он выбрал закрыть глаза на войну и геноцид.



Вадим Абрамов развлекает россиян / Фото из соцсетей

Точно неизвестно, где сейчас находится Вадим Абрамов и продолжает ли он свою деятельность в России. Однако мужчина продолжает замалчивать полномасштабную войну.