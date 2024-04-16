Воевал в киевской и харьковской областях: где сейчас лидер "Антител" Тарас Тополя

С началом полномасштабного вторжения жизнь большинства украинцев поделилась на "до" и "после". Именно так и произошло с фронтменом известной группы "Антитела" Тарасом Тополей.

По этому случаю Show 24 собрал главную информацию о певце и его жизни за последние два года. О том, где сейчас Тарас Тополя – смотрите далее в материале.

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Что известно о солисте "Антител"

С начала широкомасштабного российского вторжения участники популярной украинской группы "Антитела" отложили свои музыкальные инструменты и взяли в руки оружие. Они присоединились к 130-му батальону территориальной обороны Киева, специализирующегося на оказании медицинской помощи пострадавшим в зоне боевых действий.

Сначала подразделение дислоцировалось в Киевской области, но впоследствии его перенаправили на север от Харькова.

После шести месяцев службы, в августе 2022 года, музыкантов "Антител" "откомандировали в Киев из зоны боевых действий на севере Харьковской области" по приказу тогдашнего Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

В то же время Тарас Тополя и его коллеги из группы остаются в составе батальона, переориентировавшись на материальную поддержку батальона. Они это делают через свой фонд "Антитела", который помогает детям погибших воинов.

Кроме того, коллектив активно выпускает песни. Первой полноценной работой с 24 февраля 2022 года был трек "Фортеця Бахмут", который музыканты посвятили военным, борющихся с русскими в городе Бахмут.

"Антитела" – "Фортеця Бахмут": смотрите видео онлайн

Более того, "Антитела" начали активно гастролировать. В частности, они отправились в большой тур. Музыканты выступали в Европе, США, и в Австралии.

Сейчас Тарас Тополя остается в Украине. Недавно он посетил Совет по молодежным вопросам при Президенте Украины и посетил строительство Международного центра встреч студенческой молодежи Украины и Польши (МЦЗ) в Микуличине, что на Ивано-Франковской области.

Отметим, что жена артиста с началом российского вторжения с детьми перебралась в США. Впрочем, уже в сентябре 2023 года они вернулись в Украину. Дети пошли в школу и в детский сад, а певица продолжает свою карьеру. Она даже сменила сценическое имя и теперь не Alyosha, а Елена Тополя.

Добавим, что Тарас Тополя день назад, 15 апреля, выставил новое видео с коллегами из группы. В ролике они вспомнили о своем концерте в Ялте.

Музыканты подчеркнули, что выступление в Крыму будет, однако, вероятно, не 24 августа 2024 года.