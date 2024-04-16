З цієї нагоди Show 24 зібрав найголовнішу інформацію про співака та його життя за останні два роки. Про те, де зараз Тарас Тополя – дивіться далі в матеріалі.

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Що відомо про соліста "Антитіл"

З початку широкомасштабного російського вторгнення учасники популярного українського гурту "Антитіла" відклали свої музичні інструменти та взяли до рук зброю. Вони приєдналися до 130-го батальйону територіальної оборони Києва, що спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій.

Спочатку підрозділ дислокувався в Київській області, але згодом його перенаправили на північ від Харкова.

Після шести місяців служби, у серпні 2022 року, музикантів "Антитіл" "відкомандирували в Київ із зони бойових дій на півночі Харківщини" за наказом тодішнього Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Водночас Тарас Тополя та його колеги з гурту залишаються у складі батальйону, переорієнтувавшись на матеріальну підтримку батальйону. Вони це роблять через свій фонд "Антитіла", який допомагає дітям загиблих воїнів.

Крім того, колектив активно випускає пісні. Першою повноцінною роботою з 24 лютого 2022 року був трек "Фортеця Бахмут", який музиканти присвятили військовим, що борються з росіянами у місті Бахмут.

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн

Ба більше, "Антитіла" почали активно гастролювати. Зокрема, вони відправились у великий тур. Музиканти виступали в Європі, США, і в Австралії.

Зараз Тарас Тополя залишається в Україні. Нещодавно він відвідав Раду з молодіжних питань при Президентові України та завітав на будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Польщі (МЦЗ) у Микуличині, що на Івано-Франківщині.

Зауважимо, що дружина артиста з початком російського вторгнення з дітьми перебралася в США. Втім, вже в вересні 2023 року вони повернулися в Україну. Діти пішли до школи та в дитячий садок, а співачка продовжує свою кар'єру. Вона навіть змінила сценічне ім'я і тепер не Alyosha, а Олена Тополя.

Додамо, що Тарас Тополя день тому, 15 квітня, виставив нове відео з колегами з гурту. У ролику вони згадали про свій концерт у Ялті.

Музиканти підкреслили, що виступ в Криму буде, проте, ймовірно, не 24 серпня 2024 року.