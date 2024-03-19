Легендарный хит “Воины света” группы Ляпис Трубецкой стала настоящим символом Евромайдана в 2014 году. А самого Сергея Михалока украинцы уже давно идентифицируют, как своего. Тем более, что в 2015 году артист получил вид на постоянное проживание, а в 2020 году – звание “Заслуженного артиста Украины”.

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Что говорит о войне Михалок

Несмотря на свою симпатию к Украине, Михалок исчез вообще из инфопространства с начала полномасштабного вторжения. В первые месяцы войны исполнитель записал несколько эмоциональных видео, в которых обратился к белорусам, призвал их не поддаваться пропаганде и не идти воевать против украинского народа.

"Белорусы, трусы, предатели родины. Лукашенко сдал нашу страну сумасшедшему тирану Путину. Эти два гон**на. используют территорию Беларуси для того, чтобы атаковать братскую Украину. Именно с нашей территории едут танки, летят ракеты в сторону братского народа. И сейчас происходит еще страшнее. Теперь хотят послать сюда на верную смерть наших воинов, которые ничего не понимают. Им рассказывают про каких-то нацистов, про какой-то долг. Они все здесь умрут, потому что армия Украины, армия ВСУ – это самая сильная армия в мире. Все, кто сюда приедут, будут лежать в земле, а потом будут гореть в аду. То, что сейчас происходит, - это преступление перед человечеством, перед Господом Богом. Куда вы лезете? Вашими руками два тирана делают свои грязные дела. Мы здесь в Украине, я Виталий Гурков. Здесь наши дети, и мы знаем, насколько сильна Украина, какие здесь прекрасные люди живут. Если вы не одумаетесь, вы здесь умрете. Слава Украине", – говорил Михалок.

Обращение Сергея Михалока к белорусам смотреть онлайн:

Большие интервью же Михалок перестал давать в 2020 году, когда в его родной Беларуси начались протесты против Лукашенко.

Единственное место, где Сергей позволяет себе комментировать политическую ситуацию в родной стране и Украине, – на концертных площадках, но и здесь он делает это сдержанно: мол, "он вышел на сцену не для того, чтобы рассказывать о геополитической х**не, а для того, чтобы петь песни". Впрочем, сине-желтые флаги постоянно развеваются в залах.

Концерт Сергея Михалока / Фото из инстаграма певца

Сергей Михалок / Фото из инстаграма певца

Что известно о личной жизни Сергея Михалока

Через несколько месяцев после вторжения России на территорию Украины Сергей развелся со своей женой, актрисой Светланой Зеленковской. Экс-супруги прожили в браке около 9 лет и имеют троих общих сыновей, которые живут после разрыва с Михалоком.

В 2022-м артист заявил, что хочет жениться на украинке, по имени Алена, которая родом из Чернигова. Исполнитель остро реагировал на ракетные обстрелы города любимой и рассказывал о ситуации на Черниговщине на своей странице в сети.

В Чернигове попали под обстрел семьи моих родных людей. Там живут родители моей Алены. Мама – простой библиотекарь. А у ее лучшей подруги Марины, которая будет свидетелем на нашей с Аленой свадьбе, оторвало ноги. У папы оторвало ноги, он еще час держался и умер,

– рассказывал Сергей.

Сергей Михалок с новой женой / Фото из инстаграма певца

Где сейчас певец

Известно, что Сергей Михалок переехал в Эстонию вместе со своей новой женой, украинкой, по имени Алена. Артист и дальше продолжает давать благотворительные концерты в разных странах мира как и с группой Brutto, так и с Ляписом Трубецким. В начале 2024-го Михалок заявил, что вскоре они приедут с гастролями и в Украину.