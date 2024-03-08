Андрей Дикий родом из Киева, пишет Show 24. В декабре 2024 года ему исполнится 46 лет.

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"Танцы со звездами" и брак с Лилией Ребрик

Известным на всю Украину танцовщик стал после участия в шоу "Танцы со звездами". Тогда он был партнером ведущей и актрисы Лилии Ребрик, которая участвовала в проекте как звездная гостья. Пара уже была знакома до этого: они виделись на турнире по бальным танцам, где звезда была ведущей.

Интересно, что Лилия Ребрик сама захотела работать только с Диким, потому что считала, что именно с ним ей удастся победить. Ей также нравилось, как звучат фамилии вместе – Дикий и Ребрик.

Он улыбнулся и протянул руку. Я посмотрела на него и... Нет, не влюбилась с первого взгляда, и не упала в обморок от его неземной красоты, хотя он и показался мне очень симпатичным,

– рассказывала Лилия Ребрик о первом визите Андрея в ее гримерку.

Андрей Дикий и Лилия Ребрик на шоу: видео

В конце шоу Андрей и Лилия решили быть вместе. Правда, в то время Дикий находился в гражданском браке с Ириной, которая также была его танцевальной партнершей. И Лилия, и Андрей оставили прежние отношения для создания семьи.

Их брак в конце 2011 года не был спонтанным, ведь хореограф сделал любимой предложение еще летом. Роспись должна была быть тихой, но друзья пригласили гостей и журналистов: так о свадьбе узнала вся страна.



Андрей Дикий и Лилия Ребрик / Фото из инстаграма

В 2021 году Лилия Ребрик и Андрей Дикий устроили свадебную фотосессию по случаю 10 годовщины брака. К тому времени они также приобрели загородный дом, однако полномасштабная война прервала их планы на ремонт.



Андрей Дикий с женой на годовщину брака / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Через год у супругов родилась старшая дочь Диана. Уже через 5 лет, в 2018, Андрей Дикий стал отцом во второй раз – на свет появилась дочь Полина.



Андрей Дикий с семьей / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Андрей Дикий после "Танцев со звездами" основал танцевальную студию "Дикого", где в основном учил детей. Там занималась и его дочь Диана.



Танцевальная студия Дикого / Фото из инстаграма студии

Чем сейчас занимается Андрей Дикий

В начале полномасштабного вторжения супруги не стали разводиться, а потому как Андрей, так и Лилия с детьми остались в Украине. Сначала они жили в Черновцах, а потом таки решили вернуться к работе в Киеве. Однако поселились на даче, ведь квартира в столице аж на 22 этаже, что кажется Ребрик опасным.

Андрей Дикий сейчас активно работает над благотворительным фондом Лилии Ребрик, который основал вместе с женой. Пара постоянно начинает различные проекты в поддержку военных, детей, украинцев, пострадавших из-за войны.

Благотворительность – дело семейное. Именно поэтому наши Диана и Поля тоже приобщаются к помощи и всем сердцем поддерживают тех, кому сейчас трудно. Потому что миссия нашего фонда – это в первую очередь семейные ценности. Своей поддержкой мы очень хотим сохранить каждую украинскую семью,

– делился Андрей Дикий.

Совсем скоро ведущая и танцовщик станут многодетными родителями. Лилия Ребрик планирует рожать в Украине.

Андрей Дикий и Лилия Ребрик станут родителями девочки: видео