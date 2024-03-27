Сбежала от абьюзера и стала художницей: как сложилась судьба "Мисс Украина-2014" Анны Заячковской
История Анны Заячковской известна на весь мир. "Мисс Украина-2014" имела все шансы стать известной манекенщицей, впрочем, из-за неудачного брака с итальянским миллионером вынуждена была бежать в другую страну, чтобы быть в безопасности.
33-летняя Анна Заячковская уже много лет живет в США. Вопреки этому, королева красоты не забывает об Украине и искренне поддерживает Родину во время войны.
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Как сложилась судьба "Мисс Украина-2014"
Анна выросла в традиционной христианской семье в Ивано-Франковске, образование получила в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника, где возглавляла студенческую христианскую общину. Кроме того, девушка изучала иконопись.
В 2013 году Анна приняла участие в конкурсе "Мисс Украина", где одержала победу. Через год она представляла родную страну на Бали и попала в топ 15 участниц конкурса.
Анна Заячковская / фото из инстаграма модели
Затем Заячковская переехала в Милан, где начала сотрудничество с модельными агентствами. Там она познакомилась со своим будущим мужем, миллионером Джанлуки Черваро, за которого позже вышла замуж.
Сразу после свадьбы девушка стала жертвой домашнего насилия из-за того, что хотела отстоять свои границы. Ее брак с Джанлуки длился 7 месяцев, затем она решила сбежать, чтобы защитить себя.
Как вспоминала Анна, она написала мужу письмо, оставила кольцо и ключи. С собой только взяла сумочку и платье. Сначала она поехала в Рим, а на следующий день – в Нью-Йорк.
Анна Заячковская / фото из инстаграма модели
В США ее хорошо поддержала украинская диаспора. Там она занялась искусством, продолжила любимое дело – рисование.
Сейчас модель проживает в Нью-Йорке, пишет картины и даже имела уже несколько персональных выставок.
Анна Заячковская / фото из инстаграма модели
Анна Заячковская / фото из инстаграма модели
Что говорит о войне Анна Заячковская
33-летняя модель имеет четкую проукраинскую позицию. Во время Революции Достоинства девушка провела на Майдане несколько месяцев, готовя еду для протестующих и ассистируя в медицинских пунктах.
С начала полномасштабного вторжения Анна поддерживает Украину в борьбе с Россией В своем инстаграме звезда подиума публикует сообщения о войне. Кроме того, Заячковская нередко посещает Украину.
Анна Заячковская / фото из инстаграма модели