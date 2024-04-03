26-летний Михаил Панчишин, более известный под псевдонимом и позывным Ptashkin, родился на Львовщине. Несмотря на то, что по образованию парень повар-кондитер, это ему не помешало стать победителем двух популярных вокальных шоу Украины: в 2017-м в Х-факторе, в 2023-м – в Голосе страны.

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Где воевал Михаил Панчишин

Кроме сцены, Михаил зарекомендовал себя и на поле боя. С началом полномасштабного вторжения парень присоединился к теробороне, позже освобождал героические Бучу и Ирпень. После этого Панчишин воевал под Харьковом и Бахмутом, где в мае 2022 года, к сожалению, получил контузию, частично потерял слух и был комиссован по состоянию здоровья. По словам Михаила, сначала он должен был быть гранатометчиком. Впрочем, на фронте все роли смешались. Он был и снайпером, и пулеметчиком, и раненых выносил, и заряжал патроны.

Как признавался ветеран, этот период был непростым. Мол, когда солдат выходит из окопа, его нужно чем-то занимать. Его спасли друзья, которые посоветовали снова вернуться к музыке.

Михаил Панчишин / фото из инстаграма певца

Победа в Голосе страны-13

Осенью 2023 года певец принял участие в Голосе страны-13. Его тренером был Артем Пивоваров. В суперфинале победа досталась именно Михаилу. Он исполнил авторскую песню "Невідомий герой", которую посвятил своим собратьям.

Суперфинал Голоса страны 13 – Михаил Панчишин – Невідомий герой – смотреть онлайн:

Тогда Панчишин вспомнил слова своего командира, который попросил его прославить наши ВСУ. По словам парня, именно для этого он пришел на талант-шоу.

"Мишань, сделай так, чтобы о нас не забыли". Для меня это было самое главное... Я – ветеран войны. Я не пришел сюда показать, какой я крутой певец. Я пришел сюда славить наших ВСУ", – цитировал слова командира Михаил.

Свой победный кубок Панчишин решил продать, а вырученные деньги передал подразделению "Бойових Бобрів", в составе которых и защищал Родину под Бахмутом.

Михаил Панчишин и Артем Пивоваров / фото из инстаграма певца

Чем сейчас занимается певец

После Голоса страны Михаил занимается сольной карьерой, гастролирует с благотворительными концертами, волонтерит.