Звезда Playboy и украинский секс-символ: где сейчас и чем занимается Даша Астафьева

Украинская модель и певица Даша Астафьева получила первую популярность благодаря группе NikitA и съемкам для журнала Playboy. С начала полномасштабного вторжения ее жизнь и деятельность кардинально изменились.

Сегодня, 4 августа, Даша Астафьева празднует день рождения – ей исполняется 39 лет. Show 24 расскажет о деятельности певицы и где она находится сейчас.

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Коротко о биографии Даши Астафьевой

Даша Астафьева родилась в Орджоникидзе (с 2016 года - Покров) Днепропетровской области. В детстве она страдала от болезни кожи, и в тот период мечтала стать красивой. С юного возраста Даша интересовалась модой, голливудскими актерами и мировыми звездами.

Маленькую меня восхищали нестандартные формы, интересные фактуры, странные сочетания. Я смотрела, смотрела и смотрела на страницы и фантазировала, как бы перекроить свою одежду, чтобы она хоть немножко походила на то, что я видела на моделях,

– рассказывала звезда.



Даша Астафьева в детстве / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

После окончания школы она поступила на режиссерский факультет Днепропетровского театрального колледжа.

В колледже преподавали вокал, эти занятия очень понравились Даше Астафьевой. Она начала регулярно заниматься с преподавателем. Уже в 2007 году девушка приняла участие в "Фабрике звезд" и дошла до финала. Вместе с Юлей Кавтарадзе она вошла в состав группы NikitA. Коллектив славился провокационными песнями и клипами.

Со временем начала расти популярность Даши Астафьевой как фотомодели. Ее первая серьезная фотосессия прошла в образе Бетти Пейдж. В 2008 году Даша Астафьева подписала контракт с Playboy. Кроме того, модель посещала особняк Хью Хефнера. По словам звезды, у них сложились довольно теплые отношения.

Как изменилась жизнь с начала войны

В начале полномасштабной войны Даша Астафьева стала волонтеркой.

Она перестала выступать с концертами. Этому были две причины: артистка не могла петь из-за тяжелой операции, к тому же звезда считает, что ее репертуар во время войны неуместен.

С разбитым сердцем постоянно отказываю запросам на выступления. Не до веселых песен и ярких нарядов. Представьте, утром обстрел, а вечером я в костюме полуобнаженного зайца завожу свое: "Аво-авокадо",

– рассказала Астафьева.

В 2023 году Даша Астафьева запустила приложение для смартфонов UnderBooks. В приложении собраны книги об истории и культуре Украины, культовые произведения украинских художников и другие книги. Озвучкой более года занимались украинские звезды перед запуском.

Относительно гражданской позиции, Даша Астафьева продолжала гастролировать в России после 2014 года. Об этом она пожалела, уже когда началась полномасштабная война. Решение выступать для оккупантов, любить все российское, она назвала "сделкой с дьяволом". Но даже 24 февраля 2022 Даша все еще не почувствовала себя украинкой, – для этого чувства прошло более полугода.

Все однозначно! Украинцев пытаются уничтожить. Если будет хотя бы маленький шанс запустить это зло к нам, оно нас уничтожит. Каждый день важен, каждое действие важно. Мы все имели время наделать ошибок, сделать или не сделать выводы. Делать, что нет войны в стране, или писать и рассказывать об этом. У каждого свой путь. Люди не думают, что когда-то нам всем придется восстанавливать страну и смотреть друг другу в глаза,

– делилась Астафьева.

Сейчас Даша Астафьева продолжает работать над приложением – лишь недавно ему исполнился один год. Она продолжает свою модельную деятельность, снимаясь как в откровенных образах, так и в изысканных украинских нарядах.

Астафьева не забывает о войне, а продолжает транслировать свою позицию, посещать акции в поддержку военнопленных и бороться с российской пропагандой.