Несмотря на отсутствие формального музыкального образования, настойчивость и вера в собственные силы помогли Александре достичь своей цели. Сегодня она – одна из самых ярких звезд украинской сцены, чей талант и харизма покорили сердца миллионов слушателей. Как изменилась за время карьеры Зарицкая и где находится сейчас – далее в материале Show 24.

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Александра родилась в Харькове. Ее отец, Сергей Зарицкий, – известный адвокат, а бабушка более 40 лет работала судьей. Однако Александра с детства мечтала о другой тропе – музыкальной.

Девушка увлекалась различными жанрами: от классики до инди-фолка, R'n'B и хип-хопа. Особое место в ее сердце занимало творчество Рианны.

Еще студенткой девушка почувствовала вкус сцены, подрабатывая певицей в местных клубах и караоке-барах. Эта страсть к музыке привела ее в Одессу, где Александра продолжила выступать как вокалистка. 2014 год стал переломным в ее жизни – Зарицкая приняла участие в шоу "Голос страны", попав в команду Ани Лорак, однако выбыла на этапе "Нокаутов".

Александра Зарицкая – Price Tag: смотрите видео онлайн

Судьбоносная встреча с продюсером Андреем Уреневым состоялась на, казалось бы, обычном кастинге в одесском ресторане. Уренев сразу разглядел в ней звездный потенциал и пригласил в Киев. В столице Александра встретила гитариста Никиту Будаша, и в 2017 году они основали группу KAZKA. Трек "Свята" стал началом их пути, но настоящий прорыв состоялся в 2018 году.

KAZKA – "Свята": смотрите видео онлайн

Именно тогда к группе присоединился виртуоз Дмитрий Мазуряк, который владеет более чем 30 духовыми инструментами, что придало уникальности звучанию KAZKA. Впоследствии бэнд принял участие в Национальном отборе на Евровидение-2018 с песней "Дива", что стало важным этапом в развитии группы. Однако настоящий триумф ждал впереди – песня "Плакала" покорила не только украинских слушателей, но и мировые чарты. Трек вошел в десятку лучших в Shazam, а клип на ютубе уже собрал более 457 миллионов просмотров.

KAZKA – "Плакала": смотрите видео онлайн

27 апреля 2018 года KAZKA выпустила дебютный альбом "KARMA". По сей день каждой новой композицией Александра Зарицкая и ее коллектив доказывает, что украиноязычная музыка может быть не просто популярной, но и конкурентоспособной на международной арене.

Личная жизнь

Отношения Александра длительное время скрывала от публики. Своего избранника Павла певица встретила в 2018, хотя романтические отношения между ними завязались только через четыре года. Значительным шагом для пары стала помолвка в мае 2023 года.

После этого события Александра и Павел начали жить вместе. Уже в ноябре 2023 года артистка поделилась планами относительно свадьбы, которая сначала планировалась на июнь 2024 года. Однако впоследствии Зарицкая с любимым решили отложить празднование до завершения войны в Украине. Кроме того, исполнительница рассказала, что они с женихом уже обсуждают возможность будущего отцовства.

Где сейчас Александра Зарицкая

С начала полномасштабного вторжения певица заняла активную проукраинскую позицию, демонстрируя свою преданность Родине не только словом, но и делом. Сначала она присоединилась к информационной войне, а затем погрузилась в волонтерскую деятельность. Александра отправилась на Запад Украины, где вместе с другими волонтерами плела маскировочные сетки и собирала средства для украинской армии.

Зарицкая также активно использует свой голос для привлечения внимания международного сообщества к войне в Украине. Она выступала в США, Европе и давала интервью многим зарубежным изданиям, среди которых Wall Street Journal, Billboard, Texas Monthly и тому подобное.

Александра не останавливается на достигнутом и продолжает активную концертную деятельность с благотворительной целью. Также особое внимание артистка уделяет выступлениям для ВСУ, пограничников, парамедиков и волонтеров, поддерживая их боевой дух.

Заметим, в конце июня стало известно, что участник группы KAZKA Дмитрий Мазуряк, присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины.

В то же время деятельность бэнда не прекратилась. Так, недавно Tricky Nicki & KAZKA презентовали совместный трек "не та Любовь".

Tricky Nicki & KAZKA – "не та Любовь": смотрите видео онлайн

Сама Александра также много работает: снимается в различных шоу, проводит выступления.

Своим творчеством и активной гражданской позицией она продолжает вдохновлять украинцев, напоминая о силе единства и несокрушимости духа нашего народа.