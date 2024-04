Show 24 расскажет о том, как развивалась карьера Артема Меха. Узнавайте, чем сейчас занимается певец и отреагировал ли он на полномасштабное вторжение.

Обучение и первые выступления в юности

Артем Мех родом из Херсонской области. Его талант проявился в юном возрасте, он закончил музыкальную школу, участвовал в различных конкурсах. Впервые дебютировал как певец на детском конкурсе "Мини Мисс и Мини Мистер" в городе Чаплинка.

"Фабрика звезд" и известная группа

Артем Мех учился в Киевском институте музыки имени Глиэра на факультете эстрадного вокала. После окончания учебы он прошел кастинг в шоу "Фабрика звезд 3" и стал одним из 16 участников. В то же время ему не удалось получить призовое место в проекте.

В том же году Артем получил предложение от продюсерского центра Catapult Music – стать солистом группы "Пара Нормальных". Таким образом Мех подписал контракт на 4 года и заменил Ивана Дорна, исполняя хиты с Анной Добрыдневой.



"Пара Нормальных" / Фото с фейсбука группы

Уже в 2014 году Артем Мех начал сольную деятельность под псевдонимом Will Armex. Еще на 3 года он вернулся к работе над дуэтом, а уже в 2019 году коллектив распался окончательно. В 2020 году Артем Мех выиграл премию KISS FM TENDANCE AWARDS 2020 в номинации "Открытие Года".

Где сейчас Артем Мех

Will Armex продолжает выпускать песни, развивать сольную карьеру, работать диджеем. Его треки сейчас выходят на румынском лейбле Global Records.

Накануне полномасштабной войны Артем показывался в Киеве. Он освещал события полномасштабного вторжения и участвовал в благотворительных концертах.

В январе 2023 у артиста вышел дуэт с дочерью, который заполонил соцсети и собрал большое количество прослушиваний.

Сейчас публикации Артема Меха в основном на английском языке. Он показывает кадры из личной жизни и работы. Певец состоит в браке около 7 лет. Супруги воспитывают двоих детей.

Изменился и имидж Артема Меха. Певец сменил прическу, обновил стиль и отрастил бороду.