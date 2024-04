Show 24 розповість про те, як розвивалась кар'єра Артема Мєха. Дізнавайтесь, чим зараз займається співак та чи відреагував він на повномасштабне вторгнення.

До слова Став українофобом і путіністом: де зараз актор шоу "Файна Юкрайна" Андрій Молочний

Навчання та перші виступи в юності

Артем Мєх родом з Херсонської області. Його талант проявився у юному віці, він закінчив музичну школу, брав участь у різних конкурсах. Вперше дебютував як співак на дитячому конкурсі "Міні Міс і Міні Містер" у місті Чаплинка.

"Фабрика зірок" та відомий гурт

Артем Мєх навчався у Київському інституті музики імені Глієра на факультеті естрадного вокалу. Після закінчення навчання він пройшов кастинг у шоу "Фабрика зірок 3" та став одним з 16 учасників. Водночас йому не вдалось отримати призове місце у проєкті.

Руслана та Артем Мєх – "Відлуння Мрій": дивіться відео онлайн

Того самого року Артем отримав пропозицію від продюсерського центру Catapult Music – стати солістом гурту "Пара Нормальних". Таким чином Мєх підписав контракт на 4 роки та замінив Івана Дорна, виконуючи хіти з Анною Добриднєвою.



"Пара Нормальних" / Фото з фейсбуку гурту

Вже у 2014 році Артем Мєх почав сольну діяльність під псевдонімом Will Armex. Ще на 3 роки він повернувся до роботи над дуетом, а вже у 2019 році колектив розпався остаточно. У 2020 році Артем Мєх виграв премію KISS FM TENDANCE AWARDS 2020 у номінації "Відкриття Року".

Де зараз Артем Мєх

Will Armex продовжує випускати пісні, розвивати сольну кар'єру, працювати діджеєм. Його треки зараз виходять на румунському лейблі Global Records.

Напередодні повномасштабної війни Артем показувався у Києві. Він висвітлював події повномасштабного вторгнення та брав участь у благодійних концертах.

У січні 2023 в артиста вийшов дует з донькою, який заполонив соцмережі та зібрав чималу кількість прослуховувань.

Will Armex – You and I (feat. Katy M): дивіться відео онлайн

Зараз публікації Артема Мєха здебільшого англійською мовою. Він показує кадри з особистого життя та роботи. Співак перебуває у шлюбі близько 7 років. Подружжя виховує двох дітей.

Змінився й імідж Артема Мєха. Співак змінив зачіску, оновив стиль та відростив бороду.