Живет в США и не делает постов о войне: как сложилась судьба победителя Х-фактора Алексея Кузнецова

Алексей Кузнецов имел все шансы стать известным артистом в Украине. Впрочем, после победы в 1 сезоне Х-фактора певец пропал.

Выиграть талант-шоу – не означает получить счастливый билетик к дверям шоубиза. Нередко победители вокальных шоу теряются после победы. Так, собственно, произошло и с Алексеем Кузнецовым.

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Куда исчез Алексей Кузнецов

Триумф оперного певца Алексея Кузнецова состоялся в 1 сезоне "Х-фактора", когда ему было всего 19. Он выиграл 2 миллиона гривен. Это был 2010 год. В 2011-м Кузнецов подписал контракт с Sony Music Russia, который вскоре разорвал из-за отсутствия деятельности другой стороны.

Позже артист перебрался жить в Австрию, где учился оперному пению. В это время он гастролировал с мюзиклом Notre Dame De Paris, где исполнял партию Клода Фролло.

Также Кузнецову выпала честь исполнить гимн Украины во время футбольного чемпионата Евро-2012 перед матчем со шведской сборной. Впрочем, буквально за несколько лет он исчез с радаров украинского шоубиза.

Где сейчас и чем занимается Алексей Кузнецов

Кроме певческой карьеры, Алексей серьезно занимается спортом. В 17-летнем возрасте он стал мастером спорта по боксу, а в 2014-м принял участие в установлении рекорда Украины по приседаниям. Среди предпочтений Кузнецова – кроссфит. Интересно, что на первых соревнованиях по кросфиту в Киеве он занял 4 место.

Алексей женат на подруге своей младшей сестры Екатерине Семеновой, занималась балетом и работала моделью. В 2023 году у них родился сын. Семья уже много лет живет в Нью-Йорке, США.

Что говорит о войне певец

Алексей родом из Макеевки Донецкой области, которая сейчас в оккупации находится. Там до сих пор живет его мама, которая не хочет выезжать. С начала полномасштабного вторжения Кузнецов активно поддерживает Украину. Занимается волонтерством.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Кузнецов активно занимался волонтерством. Создал благотворительный фонд HelpUkraine. Впрочем, сейчас сообщений о войне на странице Алексея почти нет.