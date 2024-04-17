Сейчас у звезд отдельные жизни, ведь они давно разошлись. Мишина продолжает строить карьеру в Украине и, возможно, находится в новых отношениях. А где живет и чем занимается Александр Эллерт, расскажет Show 24.

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Где сейчас Александр Эллерт

Еще в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, Александр Эллерт переехал в США. Тогда в сети распространились слухи, что сделал он это незаконно. Впоследствии юморист ответил на обвинения в своем инстаграме и сказал, что покинул Украину официально. Победитель "Холостячки" добавил, что возвращался сюда дважды: в июле и декабре 2022 года.

Эллерт объяснил, как уехал из Украины / Скриншот из инстаграма комика

Недавно еще один участник "Холостячки" с Ксенией Мишиной Александр Рыбак дал интервью Славе Демину, где подтвердил, что Эллерт выехал законно, поскольку имеет проблемы со здоровьем, в частности с дыханием.

Он законно выехал. У него кажется, астма, – какая-то большая проблема с дыханием. Это правда. Бывало, когда мы откуда-то возвращались, поднимались на 3-4 этаж к нему домой, у него была хрипящая одышка. Он ничего с этим не делал, продолжал курить. Я знаю, что у него есть все необходимые документы,

– рассказал Александр Рыбак.

Чем Александр Эллерт занимается в США

Судя по инстаграму Александра Эллерта, в Соединенных Штатах Америки он строит карьеру стендап-комика. В апреле, например, проходит тур по крупным городам. В одном из постов мужчина также отметил, что будет собирать деньги на сладости для украинских детей.

Из сохраненных сторис заметно, что Эллерт продолжает выступать на русском языке. Не перешел на украинский и в инстаграме, хотя иногда пишет на английском. В прошлом году стендап-комик объяснил свою позицию. В частности, отметил, что коммуникация в Америке у него происходит на английском и русском языках. Поэтому хочет быть честным и в социальных сетях.

Эллерт рассказал, почему не переходит на украинский /Скриншот из инстаграма комика

Стоит заметить, что несколько сообщений на украинском языке в инстаграме Александра Эллерта можно найти. Они в основном связаны с Украиной.