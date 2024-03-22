В Украине или за границей: где сейчас сестры из группы Алиби, которые уже стали мамами

Анна и Ангелина Завальские были одними из самых популярных девичьих групп 2000-х в Украине. Впрочем, из-за длительной паузы дуэт Алиби так и не смог триумфально вернуться в шоубиз.

Несмотря на огромный потенциал и классный старт, певицам не удалось удержаться на плаву.

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Куда исчезла группа Алиби

Группа Алиби была основана в 2001 году. Карьера сестер Завальских стремительно развивалась. Они выпускали лирические треки, которые же сами и писали. Среди хитов сестер – "Табу", "Забудь", "Исповедь", "Мелодия дождя", "Не для прессы", "С чистого листа" и другие. К слову, все треки Завальских возглавляли хитпарады.

Алиби – Мелодия дождя – слушать онлайн трек:

Важную роль в их творчестве имел и продюсер Дмитрий Климашенко.

В 2011 году Анна и Ангелина стали соведущими Тины Кароль в шоу "Майданс". Казалось, лучше и быть не могло. Однако в 2012 году девушки объявили о прекращении существования группы Алиби. Тогда они объясняли свой выбор так: обе хотели реализоваться как мамы и жены и мечтали попробовать себя в сольном плавании.

И если первое желание у сестер осуществилось, то с творчеством – нет. Каждая из девушек выпустила по треку – и все. Однако на личном у обеих прекрасно. В 2015-м Анна вышла замуж за композитора и музыканта Дмитрия Саратского, от которого в 2016 году родила сына.

В 2015-м и Ангелина стала женой. Артистка вышла замуж за ведущего Александра Колодия, с которым воспитывает сына и дочь.

Что сейчас с карьерой сестер Завальских

И все же позже обе соскучились по сцене. В 2021-м сестры приняли участие в Голосе страны-11. Они сумели развернуть все четыре тренерских кресла, впрочем, отказались от участия, подарив свои места молодым артистам. Как объяснили Завальские, они вышли на сцену проекта, чтобы объявить о своем камбэке и ребрендинге. С тех пор дуэт называется The Alibi Sisters.

В 2023 году певицы презентовали музыкальное посвящение Киеву в ретро стиле – песню "Шла дівчина лучками". Завальские отказались от сексуальных образов, отметив, что они, их творчество и сценический вид повзрослели.

Чем занимаются певицы во время войны

В начале полномасштабного вторжения Анна и Ангелина уехали за границу вместе с детьми. В 2023 артистки решили вернуться домой.

Сейчас сестры Завальские занимаются волонтерством, гастролируют с благотворительными концертами как по Украине, так и за ее пределами, перечисляя часть от прибыли на ВСУ.