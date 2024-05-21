После 14 месяцев отношений: певец Гарри Стайлс разошелся с девушкой

Известный британский певец Гарри Стайлс в течение 14 месяцев встречался с актрисой Тейлор Рассел. Впрочем, сейчас стало известно, что пара разошлась.

Звезд впервые заметили вместе в марте 2023 года. К тому же они неоднократно демонстрировали поддержку друг другу во время посещения мероприятий.

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Гарри Стайлс разошелся с Тейлор Рассел

Певец Гарри Стайлс чуть больше года встречался со звездой фильма "Вместе с костями" Тейлор Рассел. В апреле этого года пару видели в Токио, куда звезды поехали вместе в путешествие.

Впрочем, на модном событии Met Gala, которая прошла 6 мая, Тейлор появилась сама, что смутило пользователей.

В то же время друг пары признался, что звезды решили сделать паузу в отношениях и на некоторое время разойтись.

Он был в Америке, а она – в Лондоне. Они были прекрасной парой, и было очевидно, что Тейлор сделала Гарри счастливым. Однако, последнее время ситуация стала напряженной, и они взяли некоторое время для паузы,

– поделился инсайдер.

Более того, на отношения пары повлияли графики работы. Поэтому знаменитости решили сосредоточиться на карьере.

Что известно об отношениях Стайлса и Рассел