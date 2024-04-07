Поклонники в восторге: Гайтана презентовала новый альбом после 10-летнего перерыва
7 апреля 2024, 15:02Читати новину українською
Источник:Гайтана
Впервые за 10 лет Гайтана выпустила новый альбом. Сборник называется "Солнце в тебе".
В него вошли как знакомые песни, так и свежие композиции исполнительницы. Подчеркнем, что еще в 2014 году певица выпустила свой последний альбом, который называется Voodooman.
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Что известно о новом альбоме Гайтаны
В сборник "Солнце в тебе" попали 10 песен исполнительницы, выпущенных после 2014 года. В частности, "На волне", "Кто для тебя я", "Цветок" и другие, а также два новых трека под названиями "Новая весна" и "Люблю".
Гайтана – "Новая весна": смотрите видео онлайн
Гайтана – "Люблю": смотрите видео онлайн
Поклонники очень обрадовались возвращению исполнительницы.
- "Кто-то ждет Риану, а мы ждали Гайтану";
- "Ура, наконец-то! Нам очень не хватало вашего голоса и новых песен";
- "Очень соскучились";
- "Возвращение легенды";
- "Все давно этого ждали".
Что известно о творчестве Гайтаны
- В начале 2000-х певица получила популярность благодаря таким хитам, как "Два окна", "Безумный" и "Танцы".
- Уже в 2012 году артистка представляла Украину на Евровидении в Баку, где очаровала публику своим исполнением песни Be My Guest.
- Известно, что во время карьеры исполнительница сотрудничала со студией Lavina Music.
- В 2016 году она презентовала последний клип на песню "Боль меня не пугает" и с тех пор не появлялась на большой сцене. Именно в этом году Гайтана вышла замуж за продюсера Александра Эссами, а в следующем году стала мамой дочери Сапфир-Николь.
- Через 4 года артистка сообщила о своем решении уйти из шоу-бизнеса, потому что решила уделять больше времени семье.
- В то же время в ноябре 2023 года Гайтана рассказала о завершении сотрудничества с музыкальным холдингом Lavina Music и уже тогда объявила, что фанов ждут новые песни.
- После завершения контракта права на творчество теперь принадлежат певице.